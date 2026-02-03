Alcaraz ya está en España con el Open de Australia: "Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está"

Carlos Alcaraz ya está de vuelta en España. Tras hacer historia al convertirse en el tenista más joven en ganar los cuatro Grand Slam, el murciano aterrizó a primera hora de este martes en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. El murciano atendió a los medios con su habitual cercanía y una sonrisa constante.

"Estoy muy bien y muy contento. Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está", señaló nada más llegar, antes de reconocer que tenía muchas ganas llegar a El Palmar: "Voy a descansar que ya es hora". Alcaraz explicó que durante todo el Open de Australia torneo estuvo arropado por su gente, especialmente por su hermano Álvaro y su padre.

El tenista español ha revelado que "en Australia no se pudo celebrar" porque "el cuerpo no daba para más". Pese al agotamiento, Alcaraz no perdió en ningún momento la sonrisa, dejando claro el orgullo y la satisfacción por el extraordinario momento que atraviesa su trayectoria profesional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.