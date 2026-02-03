Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Una nueva incidencia de Adif paraliza por completo el servicio de Rodalies en Barcelona

La incidencia ha tenido lugar en el Centro de Tráfico Centralizado de Adif en Barcelona y ha sido comunicada a los pasajeros por los servicios de megafonía.

Tren de Rodalies

Una nueva incidencia de Adif paraliza por completo el servicio de Rodalies en Barcelona | Twitter @vinilius2019

Laura Simón
Publicado:

Una nueva incidencia registrada en el Centro de Tráfico Centralizado (CTC) de Adif en Barcelona ha paralizado en la mañana de este martes el servicio de Rodalies, tal y como han informado fuentes de Renfe.

La incidencia ha sido comunicada a los pasajeros a través de la megafonía de las estaciones afectadas. Según Renfe, la circulación de Rodalies se ha retomado después de que la incidencia en el CTC de Adif se haya solventado y la parada total del servicio se ha producido durante cinco minutos.

El pasado día 26 de enero dos incidencias en este mismo centro debido a problemas de un programa informático sumió en el caos el servicio ferroviario en Cataluña y llevó al cese de dos altos cargos de Adif y Renfe.

Muchos tramos del servicio de Rodalíes aún no están operativos

Esta incidencia en Rodalies se suma a los problemas que siguen registrando en muchos tramos de la vía del servicio que siguen sin estar operativos. Este mismo lunes se facilitaba un servicio de autobuses en estos puntos. Adif ha anunciado que trabaja en 31 puntos de la red para hacer reparaciones de urgencia.

El Govern tenía previsto que este lunes se reanudara el servicio previo al accidente de tren de Gelida (Barcelona) del pasado 20 de enero. Sin embargo, Renfe informó a última hora del domingo que todavía hay 11 tramos de Rodalies y Regionales con servicio alternativo por carretera, aunque dos de ellos son de obras previas a la crisis de movilidad de estas dos últimas semanas.

