Joan Laporta y el arbitraje del Real Madrid - Rayo: "Son cosas que pueden pasar; lo que no queremos es que siempre pasen en un lado"

Joan Laporta, presidente del Barcelona, atendió a los medios antes de la comida de directivas previa al duelo de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete. El máximo dirigente culé fue preguntado por el arbitraje del Real Madrid - Rayo Vallecano y dejó claro que en su opinión no hubo penalti de Mendy a Brahim en el minuto 98.

"Yo tengo toda la confianza en la Liga, la Federación, en los órganos que rigen el estamento arbitral... Entiendo que son cosas que pueden pasar; lo que no queremos es que siempre pasen en un lado. De alguna manera, que se vaya corrigiendo, porque hay situaciones que son muy evidentes", explicó Laporta.

"Yo ayer hice la broma del piscinazo, pero es que vi el partido del Real Madrid contra el Rayo y, aparte de que no sé de dónde salieron esos diez minutos de extensión del partido, vi muchas jugadas en las que ya muchos jugadores se están acostumbrando a tirarse, a hacer ver que les tocan. Esto debería ser tarjeta", señaló el presidente del Barcelona.

"El Rayo salió muy perjudicado de ese partido"

Joan Laporta aseguró que el Rayo Vallecano "salió muy perjudicado" tras el arbitraje en el Santiago Bernabéu.

"No quiero dar lecciones a nadie, pero el Rayo salió muy perjudicado de ese partido. Le expulsaron dos jugadores, el partido se alargó diez minutos cuando estaban empatados y encima un penalti en el último minuto. El penalti siempre es opinable. Hay penaltis que yo no pitaría porque creo que no son. Toca la pelota mal el defensa, se desequilibra, levanta la pierna y no le da una patada al delantero, que le tire al suelo. Yo creo que fue exagerado", opinó Joan Laporta.

"El árbitro, con su criterio, puede pitar lo que considera. Pero desde el punto de vista de aficionado al fútbol, creo que estos penaltis son exagerados. No tenía que haberse pitado", aseveró el presidente culé.

Joan Laporta acabó cargando contra RMTV y tiró de ironía al preguntarse si no iban a analizar la jugada del penalti de Mendy a Brahim.

"Lo digo en sentido constructivo, a veces pasa a nuestro favor y lo reconocería igual. Lo que pasa también es que están favoreciendo a un club que tiene una televisión que se dedica a explicar cosas fuera de lugar y a decir que los árbitros les perjudican constante y permanentemente. Pues claro, la reacción es esta. ¿Qué está diciendo ahora la televisión famosa que dice que todos los árbitros perjudican a su equipo? ¿No ha analizado nada de esto? ¡Que se lo hagan mirar! Y que, de alguna manera, sean más ecuánimes", concluyó Laporta.