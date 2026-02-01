El 'dardo' de Carlos Alcaraz tras ganar el Open de Australia: "Me acuerdo de los que pensaban que no iba a conseguirlo..."

Carlos Alcaraz se ha acordado de aquellas personas que no confiaban en que pudiera conquistar el título en el Open de Australia. El tenista de 22 años atendió a 'Eurosport' tras imponerse en la final a Novak Djokovic (2-6, 6-2, 6-3 y 7-5 en 3 horas) y no dudó en lanzar un 'dardo' a los detractores.

"Decían que no iba a pasar de cuartos..."

"Me acuerdo de la gente que dijo que no lo iba a conseguir, que no iba a pasar de cuartos y no iba a jugar un buen tenis. No vine aquí para decirle a nadie que soy capaz, sino con mucha ilusión de demostrarme a mí mismo que puedo solventar los problemas y soy fuerte mentalmente", empezó diciendo el murciano.

También se refirió a lo especial que es vencer a Novak en una pista y en una ronda en la que nunca había cedido (10 finales y 10 títulos): "Jugar contra Djokovic es muy complicado y a la vez un privilegio. Y más en Australia, donde nunca había perdido una final... Además, tener a Rafa Nadal en la grada ha sido un momento maravilloso, que hace este momento mucho más especial", explicó al medio.

Alcaraz, rendido a Djokovic

Minutos antes, Carlitos ofreció sus primeras palabras a la grada australiana ya con el trofeo en sus manos: "Es muy inspirador lo que haces y dices, Novak. Disfruto mucho viéndote jugar y ha sido un honor compartir pista. Gracias por lo que haces, porque de verdad me inspiras mucho. A mi box, gracias por todo... La gente no sabe todo el trabajo que hago, lo mucho que he perseguido este momento, lo que hemos aguantado de gente hablando. Este trofeo también es vuestro", dijo refiriéndose a su equipo, esta vez sin Juan Carlos Ferrero, que vio desde fuera el último éxito del que hasta hace unas semanas era su pupilo.

Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo..."

Como no, el nuevo campeón en Melbourne habló directamente a Rafa Nadal, que presenció la final desde el palco después de atender un acto publicitario en la mañana de este domingo: "Creo que es la primera vez que Rafa me ve en directo desde que tenía 16 años y es un gran honor tenerle aquí. También ha sido un honor compartir pista contigo, aunque no tantas veces... ha sido un privilegio", explicó antes de rendirse al público aussie: "Aprecio mucho todo lo que hace el torneo por nosotros y estoy muy contento por venir cada año. El amor que recibo cada vez es enorme. Muchas gracias por empujarme en los malos momentos. No puedo esperar a volver...".

Djokovic, a Nadal: "Se me hace raro verte en el palco y no aquí"

Nole, que se dirigió a Nadal en plena final, también tuvo unas palabras para el que ha sido el gran rival de su carrera deportiva: "Se me hace muy raro ver a Rafa en la grada y no aquí abajo... Tenerte viendo la final ha sido extraño, pero gracias por venir. Hay mucha leyenda española aquí, ha sido un dos contra uno hoy, no es justo", reflexionaba un irónico y siempre caballero Djokovic tras caer en su primera final en Australia.

