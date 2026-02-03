El palo de Toni Nadal a Alcaraz por olvidarse de Ferrero: "Me parece bien que ponga en valor a Samu López, pero..."

Carlos Alcaraz ya está en España, el murciano ha aterrizado este martes en Madrid tras conquistar el Open de Australia y completar el 'Career Grand Slam' con tan solo 22 años. El campeón de siete grand slam descansa en Murcia después de la gesta firmada en Melbourne y donde recargará pilas para afrontar los próximos retos de Doha, Indian Wells y Miami. El tremendo éxito cosechado por el jugador de El Palmar es el primero tras la salida de Juan Carlos Ferrero del equipo del murciano y el ascenso de Samu López como técnico principal.

El propio Alcaraz ensalzó el papel y rol que ha desempeñado el entrenador valenciano, destacando que para él "Samuel es de los mejores, si no el mejor entrenador del mundo que hay ahora mismo". Un reconocimiento merecido, pero muchos creen que el murciano se ha olvidado de Juan Carlos Ferrero, el entrenador que le llevó a lo más alto del tenis. Y es que Alcaraz no ha mencionado en ningún momento a Juanki, ni siquiera tras granar el Open de Australia ante Djokovic. Esa circunstancia ha sido criticada por Toni Nadal, quien ha reconocido que a él no le hubiera gustado si Rafa Nadal hubiera hecho lo mismo con él cuando comenzó a ser entrenado por Carlos Moyá.

"Queda muy bien poner en valor a tu entrenador pero uno se tiene que acordar del otro también. No sé como quedó la relación con Ferrero pero cuando dice eso me sabe mal decirlo. Seguro que Samuel López ha hecho gran trabajo en estos dos meses, pero no puede olvidar el trabajo de Ferrero durante años. A mí no me hubiera gustado si Rafa, cuando yo me voy, dijese eso de Carlos Moyá... Pero es una opinión mía personal, que haga lo que quiera. Samuel es buen entrenador, Carlos es muy bueno y estaba convencido que no le iba a afectar el haber terminado con Ferrero", explicó Toni Nadal en el Radioestadio Noche de Onda Cero.

Al margen de esta crítica al murciano, Toni Nadal ha subrayado que Alcaraz lo tiene todo para llegar a lo más alto del tenis y alcanzar las cifras del Big Three.

"Uno puede llegar donde su capacidad le lleve y donde le acoten sus rivales. Su capacidad es altísima porque lo tiene todo: tiene un físico extraordinario, tiene golpes buenísimos, y tiene una gran ventaja que es que no veo casi ningún rival que le pueda molestar o inquietar mucho, solo Sinner y Zverev, aunque Zverev tiene un problema mental. Los que inquietan más siempre son los jóvenes, igual que le pasó a Federer con Nadal y a Rafael con Djokovic", analizó Toni Nadal.

"A día de hoy no veo a un Fonseca o un Mensik que puedan competir con Carlos... Carlos compite con Sinner, que es muy bueno, Zverev, que vamos a ver cómo le afecta el resultado, y los que parecía que tenían que estar ahí han desaparecido: Rublev, Tsitsipas, Medvedev...", añade el exentrenador de Rafa Nadal.

Toni Nadal deja claro que Alcaraz tiene la misma capacidad que tenían Federer, Nadal y Djokovic, es decir, la de ganar jugando mal.

"Veo a Carlos muy bueno en todos los aspectos. Es un tipo que aguanta bien la presión, ya le hemos visto ganar muchas veces en momentos complicados, como en el Roland Garros pasado, el otro día con Zverev. Esto quiere decir que mentalmente está muy bien preparado. ¿Hasta dónde puede llegar? Yo no lo sé", explicó Toni Nadal.

"Que salga Alcaraz tras Nadal es totalmente circunstancial"

Para el hombre que forjó a Nadal, la diferencia entre ser un buen jugador y una leyenda reside en el compromiso que cada jugador está dispuesto a asumir.

"Que salga Alcaraz tras Nadal es totalmente circunstancial. Lo que marcó la diferencia con Novak, Rafael y Federer fue el compromiso que tuvieron. Antes, los jugadores te jugaban bien unos torneos, luego iban a otros y no iban con la misma fe y la misma intensidad. Nadal, Djokovic y Federer se comprometieron más con su deporte, han ido al límite, se han querido esforzar para jugar durante muchos años ahí arriba", analiza Toni Nadal.

Por último, el que fuera entrenador de Rafa Nadal habló sobre las semifinales y la final del Open de Australia, admitiendo que esperaba una final entre Alcaraz y Sinner.

"Me imagina la final con Sinner, pero una vez que Djokovic ganó la semifinal me parecía muy difícil que pudiera batir a Carlos en cinco sets, y más después de un partido como el que hicieron (Novak y Jannik). Me imaginaba que la recuperación de Djokovic sería complicada", apunta Toni Nadal.

"Jugó un primer set muy bueno, creo que Carlos jugó un pelín rápido en ese primer set, después serenó el juego y se puso a jugar un poco más táctico y ahí se acabó el partido para Djokovic. No tenía los golpes suficientes para hacer daño al español", concluye Toni Nadal.