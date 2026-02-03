Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Novak Djokovic

Todo lo que Novak Djokovic nos enseñó en el Open de Australia

El balcánico perdió la final, pero desafió al tiempo y a la nueva era encarnada en Alcaraz: una derrota que confirma a 'Nole' como una figura eterna no ya del tenis, sino del deporte.

Djokovic, tras su victoria ante Sinner en semifinales

Djokovic, tras su victoria ante Sinner en semifinalesReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Actualizado:
Publicado:

Novak Djokovic se plantó este domingo ante la red de la Rod Laver Arena para retar al tiempo y la física. El rey emérito de Australia venía de tumbar en cinco sets a Jannik Sinner y se medía al nuevo monarca del tenis, una batidora de récords casi 16 años menor que él: Carlos Alcaraz Garfia.

Si algo quedó claro tras la final del Abierto oceánico es que hay momentos en el deporte, escasos pero únicos, en los que el marcador pasa a un segundo plano y vemos ante nosotros la historia viva. Djokovic cayó por primera vez en el último partido de su pista fetiche, pero bajo los focos de Melbourne consiguió algo más inasequible que una plusmarca o un Grand Slam.

El balcánico, a sus 38 años, compitió en igualdad de condiciones ante un chaval que tenía apenas tres años cuando él ganaba su primer torneo ATP. Fue un choque de eras y, desde luego, para nada un coletazo de nostalgia o grandeza de 'Nole': se adjudicó el primer set y fue capaz de desafiar al número 1 del tenis mundial.

No ganó el histórico undécimo título del Open de Australia, ni su ansiado 25 Grand Slam. Sin embargo, las gradas acabaron ovacionándole, algo impensable no hace tanto. Convidado a la fiesta de Nadal y Federer, les sobrevivió para entre medias pulverizar todos los récords y a estas alturas es el único que planta cara a la presente generación tenística.

El domingo creyó hasta el final, en la frontera de la excelencia, haciendo frente a la vitalidad, la rapidez y la nueva época personificadas en ese marciano (perdón, murciano) de nombre Carlos Alcaraz. Su sonrisa pícara y su buen perder tras el encuentro fueron los de alguien que trasciende su deporte, sabedor de sentarse a la mesa de los Ali o Jordan.

Djokovic ha competido al máximo nivel durante casi dos décadas, casi siempre a la sombra de otros titanes. La otra noche se certificó el cambio de guardia, pero 'Nole' había librado una cruzada más allá del resultado. Su magnitud ya no se mide en títulos, que también, sino en su capacidad para aguantar la presión, superar las expectativas y seguir luchando con la pasión de un novato.

Nos enseñó, quién sabe si por última vez, que no hace falta ganar para alcanzar la eternidad.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Amigos de Alcaraz vaticinan dónde estará el techo del genio de El Palmar: "Llegará donde él se proponga"

Ángel Luis López Guillén, amigo de la familia Alcaraz

Publicidad

Deportes

Djokovic, tras su victoria ante Sinner en semifinales

Todo lo que Novak Djokovic nos enseñó en el Open de Australia

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al-Nassr

Benzema ficha por el Al-Hilal y Cristiano Ronaldo sacude la liga saudí

Alcaraz, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas desde Australia

Alcaraz ya está en España con su Open de Australia: "Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está"

Vinícius en el Carlos Belmonte
Copa del Rey

Identifican al hincha que lanzó un plátano a Vinícius en el Albacete - Real Madrid

Gianni Infantino y Vladimir Putin
Gianni Infantino

La FIFA quiere levantar el veto a Rusia: "No ha conseguido nada"

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia en Melbourne
Tenis

Alcaraz ya pone fecha límite a su carrera: "El tenis es muy exigente mental y físicamente"

El murciano confiesa que no se imagina alargando su carrera hasta los 35 años.

Los jugdores del Albacete celebran un gol ante el Real Madrid
Copa del Rey

Albacete - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Copa del Rey

Consulta el día, la hora, los posibles onces y dónde ver el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey.

Alcaraz brinda tras ganar el Open de Australia

Cuánto dinero se queda Hacienda del premio de Alcaraz tras ganar el Open de Australia

Carlos Alcaraz sonríe ante el trofeo del Open de Australia

Un mítico entrenador se rinde ante Alcaraz: "Estamos viendo al jugador más completo de la historia"

Carlos Alcaraz, sobre la Rod Laver tras ganar el Open de Australia 2026

Greg Rusedski, sobre Carlos Alcaraz: "Si se mantiene sano, por qué no va a ganar 20 grand slam"

Publicidad