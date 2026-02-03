Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Donald Trump cede y los agentes del ICE llevarán cámaras corporales

Se trata de una petición de los demócratas que ahora Donald Trump accede a poner en marcha tras la muerte de Alex Pretti y Renée Good.

Operativo de los agentes del ICE

Miriam Vázquez
Publicado:

Los demócratas llevaban tiempo pidiéndolo y es ahora cuando Donald Trump cede y respalda que los agentes de inmigración lleven cámaras corporales. La medida surge a raíz de la muerte de dos ciudadanos en Minneapolis a manos del ICE, es una concesión a los demócratas.

Tras la muerte de Alex Pretti y Renée Good Trump cede a esta exigencia de los demócratas, que la pusieron como condición para aprobar los presupuestos. La decisión no va a tener efecto inmediato para todos los agentes, e indican que cuando haya financiación las cámaras se extenderán por todo el país.

También el ICE asegura que no tiene planeado desplegar operativos durante el próximo domingo en el Super Bowl LX, que se realizará en el estadio de Santa Clara, según un documento del comité organizador dirigido a funcionarios locales citado por medios estadounidenses. No obstante, el comité organizador explicó que el DHS desplegará agentes federales para "garantizar" la seguridad de los aficionados, una medida "consistente" con encuentros anteriores, según el diario capitalino.

Con anterioridad, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había dicho que sí se llevarían a cabo operaciones de control migratorio en el Super Bowl, lo que había generado preocupación entre los funcionarios locales en uno de los eventos deportivos más importantes en EE.UU.

Por otra parte, Donald Trump recibe esta jornada en la Casa Blanca a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, tras un año de sonoros desencuentros en el que Washington ha acusado al mandatario suramericano de narcotraficante y este ha criticado repetidamente la política exterior del republicano. El encuentro será a las 11.00 horas de Washington en la Oficina Oval de la Casa Blanca y oficialmente se desarrollará a puerta cerrada.

