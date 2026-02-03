Un mes sin Nicolás Maduro: así ha cambiado Venezuela desde la intervención de EEUU

Maduro cumple este martes un mes encerrado en una cárcel de Estados Unidos. Desde su espectacular detención a manos de los Delta Force durante un operativo nocturno en Caracas, pocas son las imágenes que se han difundido del dirigente o de su esposa, con quien comparte encierro en el Centro de Detención Metropolitano Brooklyn (MDC) en la 29th Street de Nueva York.

Aunque su hijo Nicolasito asegura que su padre "está de buen humor", el expresidente tiene por delante un proceso que puede durar años y que podría terminar con una condena de cadena perpetua, en el peor de los casos.

Podrían ser condenados a cadena perpetua

La Fiscalía imputa al matrimonio conspiración para cometer narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, posesión de ametralladoras y artefactos destructivos, así como conspiración para poseer este tipo de armamento contra intereses estadounidenses. El juez federal Alvin Hellerstein, ordenó que los Maduro permanecieran detenidos de manera provisional hasta el 17 de marzo y habrá que esperar a ese día para que tenga lugar una nueva audiencia y quizá novedades sobre el caso.

Y mientras los días pasan, en Venezuela siguen adelante sin su querido líder al que aseguraban iban a rescatar. La nueva presidenta encargada del país, Delcy Rodríguez, junto a su hermano Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional y y el todopoderoso Diosdado Cabello, líder del Partido Socialista Unido venezolano y también ministro de Interior, llevan las riendas de un país que Donald Trump cree controlar.

Delcy Rodríguez se reúne con la nueva encargada de negocios de EE.UU

Aunque es cierto que las cosas están cambiando y no solo por la esperada y anunciada amnistía total para los presos políticos. Lo que antes era impensable ha ocurrido: Rodríguez ha reunido en el palacio de Miraflores con la nueva encargada de negocios de Estados Unidos, Laura Dogu, quien ha llegado al país para reabrir la misión diplomática, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones entre ambas naciones en 2019.

Menos ha sorprendido su último nombramiento que sigue la estela de que todo el poder quede en casa. La presidenta ha nombrado a Daniella Cabello como nueva ministra de Turismo: ella es hija de Diosdado Cabello considerado el número dos del chavismo.

La hija de Diosdado Cabello, ministra de Turismo

La joven, que tiene 32 años y está casada con un cantante, antes de ser ministra ha sido también se dedicó a la mùsica, fue productora, influencer y estrella televisiva en Venezuela. Se hizo famosa por su canción Invencible estrenada en Venezolana de Televisión (VTV), órgano oficial, con la que fue seleccionada para ser la imagen de la Feria Internacional de Turismo de Venezuela.

Y hace un año Maduro creó la Agencia de Promoción de Exportaciones de Venezuela, organismo que quedó bajo la dirección de Daniella cuyos vínculos con el chavismo Estados Unidos ha castigado, incluyéndola en la lista de dirigentes venezolanos sancionados internacionalmente por la violación de los derechos del régimen.