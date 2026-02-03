Benzema ficha por el Al-Hilal y Cristiano Ronaldo sacude la liga saudí

Karim Benzema jugará hasta 2027 en el Al-Hilal, después de que su anterior club, el Al-Ittihad, anunciara en sus redes sociales "la decisión de rescindir el contrato" con el delantero francés, con el que mantenía un conflicto por la renovación.

El Al-Hilal, actual líder de la liga saudí y entrenado por el italiano Simone Inzaghi, confirmó este martes la incorporación del atacante como un fichaje "para que represente al primer equipo de fútbol durante un año y medio como traspaso gratuito", según informó el club en su página web.

Benzema, de 38 años, llegó a Arabia Saudí en 2023 y pone fin a su etapa en el Al-Ittihad tras dos temporadas y media. En ese periodo disputó 83 partidos oficiales, en los que firmó 54 goles y repartió 17 asistencias, además de conquistar el título de liga y la Copa en la pasada campaña.

CR7 se niega a jugar

La situación del francés no es un caso aislado entre los exjugadores del Real Madrid en el fútbol saudí. Cristiano Ronaldo, actualmente en el Al-Nassr, se negó este domingo a disputar el partido frente al Al-Riyadh por estar "descontento con la gestión que ha realizado el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí" del club, según informó el diario portugués A Bola.

El astro luso considera que otros clubes controlados por el mismo fondo, como el Al-Hilal, han recibido un trato preferente "especialmente en comparación con el trato que se ha dado a los rivales, también gestionados por el mismo fondo", tanto a nivel de financiación como de política de fichajes.

Pese a la ausencia de Cristiano Ronaldo, el Al-Nassr se impuso al Al-Riyadh y ocupa la segunda posición de la tabla con 46 puntos, a solo un punto del Al-Hilal. El próximo compromiso liguero, previsto para el 6 de febrero, enfrentará al Al-Nassr con el Al-Ittihad, vigente campeón de la Saudi Pro League.

