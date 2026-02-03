Un avión desafía la gravedad en SailGP: un impresionante vuelo invertido sobre los barcos

La previa del Gran Premio de Vela de Perth en Australia dejó estupefactos a todos los presentes con una espectáculo aéreo y marítimo sinigual. En medio de la bahía, el SailGP de Italia, y al otro lado una avioneta, el resultado: una mezcla extraordinaria. Mientras la flota de F50 surcaba las aguas a gran velocidad, el avión apareció como una flecha para dar vueltas a escasos metros del mástil, dibujando con su estela blanca a su paso por el cielo azul.

Como si ir a máxima velocidad no fuera suficiente, el avión empezó a girar sobre sí mismo hasta colocarse completamente boca abajo y acompañar a la vela italiana. Lejos de terminar el show, el avión continuó dando vueltas sobre el aire como si de un cohete se tratara, todo mientras el público animaba dese las gradas.

"Comencé mi carrera en la fuerza aérea de aquí así que para mí es un lugar especial"

Jimmy Spithill, piloto del SailGP italiano destacó su asombro por esta hazaña: "Es como llevar dos máquinas increíbles al límite absoluto para los humanos. Es extremo pero espectacular", apunta Spithill.

Una precisión milimétrica y nervios de acero fueron los que tuvo Matt Hall, piloto del avión, para cruzar el cielo boca abajo como si fuera sencillo: "Comencé mi carrera en la fuerza aérea de aquí así que para mí es un lugar especial".

Unas maniobras que fueron la manera perfecta de calentar al público para el espectáculo de velas del SailGP posterior, en la que el equipo italiano acabó séptimo en la general.

