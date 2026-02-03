Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Identifican al hincha que lanzó un plátano a Vinícius en el Albacete - Real Madrid

La Policía Nacional ha identificado al espectador y ha propuesto una sanción administrativa por un acto considerado racista.

Vin&iacute;cius en el Carlos Belmonte

Vinícius en el Carlos BelmonteReuters

Luis F. Castillo
Publicado:

La Policía Nacional ha identificado al espectador que lanzó una piel de plátano al futbolista brasileño Vinícius Jr durante el partido entre el Albacete y el Real Madrid, correspondiente a los octavos de final de la Copa del Rey, disputado el pasado 14 de enero en el estadio Carlos Belmonte.

Según ha informado la Policía en una nota de prensa, el aficionado se encontraba en la tribuna cuando, durante un lance del juego, arrojó la piel de plátano al extremo madridista, entendiéndose "esta acción como un claro signo de racismo contra el deportista".

Propuesto para sanción

Gracias a los medios técnicos y al dispositivo de seguridad desplegado con motivo del encuentro, los agentes pudieron identificar plenamente al autor de los hechos. El espectador ha sido propuesto para sanción administrativa en aplicación de la Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte.

La actuación se enmarca dentro del protocolo de seguridad establecido para este tipo de eventos y refuerza la línea de actuación de las fuerzas de seguridad frente a comportamientos racistas en los estadios.

Cánticos racistas en la previa

Por desgracia este no fue el único acto vergonzoso de la noche, ya que en la previa del Albacete vs Real Madrid se produjeron unos lamentables cánticos racistas que un grupo de aficionados del Albacete profirieron contra el futbolista brasileño Vinícius Junior antes del partido.

"¡Vinicius eres un mono, Vinícius eres un mono!", fue lo que se pudo escuchar de manera nítida en un vídeo publicado por el diario As desde los aledaños del estadio Carlos Belmonte.

