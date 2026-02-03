La Comisión Europea otorgó 111 millones a España en 2024 para renovar la línea de AVE que une Madrid y Sevilla

Según van pasando las semanas se van conociendo más datos sobre el deterioro de las líneas de alta velocidad. Por ejemplo, que la Comisión Europea otorgó 111 millones a España en 2024 para renovar la línea que une Madrid y Sevilla. Fue el primer tramo que se inauguró en España y alertaban de la fragilidad de la infraestructura, de que se había quedado obsoleta en comparación con el resto de la red.

Esa es la justificación que dio la CE por escrito para conceder estos fondos europeos. En Bruselas, el PP pide a la comisión europea que se investigue qué se hizo con esos fondos y cómo los administró Adif.

Siguen los retrasos en los trenes

Mientras, los retrasos en la línea de Alta Velocidad son constantes como lo es el desconcierto en los Rodalíes catalanes. A todo esto, el juzgado cordobés de Montoro no da abasto. Se acumulan las denuncias de las víctimas y de los familiares de los 46 fallecidos.

En el juzgado de Montoro ya son decenas de denuncias y partes médicos los que han recibido relacionados con el accidente de Adamuz. Y se espera que sean más algo que ya adelantaba el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Lorenzo del Río "va a ser un goteo permanente" afirmaba hace unos días .

En principio, la jueza instructora estaría ya recopilando la documentación remitida por los hospitales parar abrir piezas separadas por cada afectado, pero saben que va a ser una tarea complicada como decía el mismo del Río "va a ser un trabajo procesal importante" tanto por la cantidad de material como por el caso del que se trata. Por eso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía afirmaba que "puede ser una locura como no se unifique a las personas y entidades". Por lo que no se descarta que finalmente las denuncias vayan juntas.

Nueva comparecencia de Oscar Puente

Mientras se sigue investigando, continúan los trabajos de reparación de la vía. El trayecto debería estar funcionando para el próximo 7 de febrero. En cuanto a las indemnizaciones, Óscar Puente decía la semana pasada que no quería que las víctimas tuvieran que esperar años para recibirlas y que se adelantarían y se agilizarían los trámites.

Tras este anuncio recibía las críticas de algunos de los afectados, que tildaban al Gobierno de oportunista y de querer callar un poco a los afectados. Además, hace unas horas, Iryo ha publicado un comunicado en el que afirma que abonará 35.000 euros como anticipo a las familias de los fallecidos en el accidente de Adamuz y en el caso de los heridos, el anticipo de indemnización se determinará individualmente.

Con todo este panorama, este martes comparece Óscar Puente en el Congreso para dar explicaciones del accidente de Adamuz y del resto de incidencias ferroviarias que se están produciendo, una de las últimas la paralización de los trenes de primera y última hora del trayecto Madrid-Barcelona en ambos sentidos.

