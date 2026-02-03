Adrian Newey: "El AMR26 que compita en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en Barcelona"

A un mes del comienzo del Mundial de F1 en Albert Park, en los mentideros de la Fórmula 1 hay un tema que centra muchas conversaciones: el AMR26, el nuevo monoplaza de Aston Martin diseñado por Adrian Newey. El agresivo y único diseño del coche que pilotará Fernando Alonso ha despertado una expectación máxima y muchos se preguntan ya si el ingeniero británico lo habrá vuelto a hacer, si habrá diseñado otra máquina que pueda permitir al asturiano soñar con la tercera corona, tras las que logró con Renault en 2005 y 2006.

"El AMR26 que compita en Melbourne va a ser muy diferente al que se vio en el 'shakedown' de Barcelona, y el AMR26 con el que terminaremos la temporada en Abu Dhabi va a ser muy diferente al que comenzó la temporada. Es muy importante mantener la mente abierta", ha explicado Adrian Newey en una entrevista publicada por Aston Martin.

Son las primeras palabras del ingeniero jefe de Aston Martin tras el shock que provocó el AMR26 en los test de Montmeló.

"Hemos priorizado los fundamentos y el potencial de desarrollo, para poder evolucionar alerones, carrocería y otros elementos durante la temporada", indica Newey, el hombre que creó el RB19, el coche más dominante de la historia, que ganó 21 de las 22 carreras del calendario en 2023.

"Con un reglamento completamente nuevo, nadie sabe cuál es la interpretación correcta"

"Nunca considero mis diseños agresivos. Simplemente sigo la dirección que creemos correcta. Puede interpretarse como agresiva porque hay elementos que no se han hecho antes, pero no lo sé", afirma con modestia Newey.

"Con un reglamento completamente nuevo, nadie sabe cuál es la interpretación correcta. Hemos elegido un camino y el tiempo dirá si es el adecuado", advirtió Adrian Newey.

Los segundos test de pretemporada de la Fórmula 1 se celebrarán en Bahréin del 11 al 13 de febrero, será la última prueba para todas las escuderías antes del comienzo del Mundial en Albert Park, del 6 al 8 de marzo.

"Los coches de la anterior generación eran difíciles de conducir, y el Aston Martin fue un ejemplo claro. Ahora queremos que Lance Stroll y Fernando Alonso puedan extraer un rendimiento alto de forma consistente", confesó el británico que reconoció los problemas con el túnel de viento, que no estuvo plenamente operativo hasta abril, lo que obligó a trabajar con retraso frente a sus rivales.

"Empezamos unos cuatro meses por detrás y eso comprimió mucho el ciclo de diseño. El coche se terminó prácticamente a última hora, por eso llegamos tan justos a Barcelona", admitió Newey.