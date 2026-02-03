Alcaraz ya pone fecha límite a su carrera: "El tenis es muy exigente mental y físicamente"

Carlos Alcaraz reconoce que no se ve "jugando con 35 años", al considerar que el tenis actual es "muy exigente mental y físicamente". Explica además que no haber superado nunca los cuartos de final en el Abierto de Australia hasta este año le dio "más ganas, más motivación y más hambre" para acabar ganándolo.

"El tenis es muy exigente mental y físicamente. La velocidad de la bola ha aumentado, la exigencia en pista, el calendario...", señaló el murciano en una entrevista en El Partidazo de Cope.

"Como dijo un buen sabio -Federer-, no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a cinco años"

Por eso, el murciano no proyecta su carrera a un larguísimo plazo: "Nosotros tratamos de cuidar el cuerpo lo máximo posible, pero, como dijo un buen sabio -Federer-, no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a cinco años", explicó.

En esa línea, Alcaraz admitió que no cree que su carrera se prolongue durante demasiadas temporadas: "Sí que es verdad que con 35 años no me veo jugando. Aunque quizá llegue el momento y siga con más ilusión que nunca y me motive seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita", apuntó.

Sobre su triunfo en Melbourne, el español se mostró especialmente satisfecho por completar los cuatro grandes. Está contento de poner su nombre en los cuatro grandes títulos del tenis y explica por qué Australia era un torneo especial para él: "Era un Grand Slam raro para mí. Siempre venía de hacer buenas pretemporadas, de verme físicamente muy bien, tenísticamente muy bien... Y nunca había podido pasar de cuartos. Eso me dio más ganas, más motivación y más hambre".

"Odio más perder de lo que me gusta ganar"

Alcaraz también aseguró que el torneo le ha servido para aprender a relativizar y valorar sus logros: "Hay que pararse un momento y pensar en todo lo que estamos viviendo, disfrutarlo y darle valor. Conseguir los cuatro Grand Slams', ser el más joven...", reflexionó, antes de reconocer su carácter competitivo. "Odio más perder de lo que me gusta ganar", confesó.

"¿Creo que ha merecido la pena el esfuerzo por mi sueño? Y la respuesta es que sí. Todo el esfuerzo que he hecho ha merecido la pena", abundó, antes de destacar lo que supuso para él la presencia de Rafa Nadal en la final. "Tener a Rafa viéndola, que me felicite y se alegre por mis triunfos, habla de la buena persona que es", opinó.

Por último, Alcaraz quiso reivindicar su segundo apellido, Garfia: "A mí me hubiese encantado llevar el apellido de mi madre, pero Garfia es complicado de decir para los extranjeros. Obviamente, mi madre siempre tendrá el reconocimiento que merece", concluyó.

