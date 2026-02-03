Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Tenis

Alcaraz ya pone fecha límite a su carrera: "El tenis es muy exigente mental y físicamente"

El murciano confiesa que no se imagina alargando su carrera hasta los 35 años.

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia en Melbourne

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia en MelbourneReuters

Publicidad

Luis F. Castillo
Publicado:

Carlos Alcaraz reconoce que no se ve "jugando con 35 años", al considerar que el tenis actual es "muy exigente mental y físicamente". Explica además que no haber superado nunca los cuartos de final en el Abierto de Australia hasta este año le dio "más ganas, más motivación y más hambre" para acabar ganándolo.

"El tenis es muy exigente mental y físicamente. La velocidad de la bola ha aumentado, la exigencia en pista, el calendario...", señaló el murciano en una entrevista en El Partidazo de Cope.

"Como dijo un buen sabio -Federer-, no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a cinco años"

Carlos Alcaraz

Por eso, el murciano no proyecta su carrera a un larguísimo plazo: "Nosotros tratamos de cuidar el cuerpo lo máximo posible, pero, como dijo un buen sabio -Federer-, no puedes pensar de aquí a 15 años, piensa de aquí a cinco años", explicó.

En esa línea, Alcaraz admitió que no cree que su carrera se prolongue durante demasiadas temporadas: "Sí que es verdad que con 35 años no me veo jugando. Aunque quizá llegue el momento y siga con más ilusión que nunca y me motive seguir jugando hasta que el cuerpo me lo permita", apuntó.

Sobre su triunfo en Melbourne, el español se mostró especialmente satisfecho por completar los cuatro grandes. Está contento de poner su nombre en los cuatro grandes títulos del tenis y explica por qué Australia era un torneo especial para él: "Era un Grand Slam raro para mí. Siempre venía de hacer buenas pretemporadas, de verme físicamente muy bien, tenísticamente muy bien... Y nunca había podido pasar de cuartos. Eso me dio más ganas, más motivación y más hambre".

"Odio más perder de lo que me gusta ganar"

Alcaraz también aseguró que el torneo le ha servido para aprender a relativizar y valorar sus logros: "Hay que pararse un momento y pensar en todo lo que estamos viviendo, disfrutarlo y darle valor. Conseguir los cuatro Grand Slams', ser el más joven...", reflexionó, antes de reconocer su carácter competitivo. "Odio más perder de lo que me gusta ganar", confesó.

"¿Creo que ha merecido la pena el esfuerzo por mi sueño? Y la respuesta es que sí. Todo el esfuerzo que he hecho ha merecido la pena", abundó, antes de destacar lo que supuso para él la presencia de Rafa Nadal en la final. "Tener a Rafa viéndola, que me felicite y se alegre por mis triunfos, habla de la buena persona que es", opinó.

Por último, Alcaraz quiso reivindicar su segundo apellido, Garfia: "A mí me hubiese encantado llevar el apellido de mi madre, pero Garfia es complicado de decir para los extranjeros. Obviamente, mi madre siempre tendrá el reconocimiento que merece", concluyó.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Nicholas Scalabrino atraviesa volando un edificio a 230 km/h: así pasó por 'el ojo de aguja'

Nicholas Scalabrino

Publicidad

Deportes

Cristiano Ronaldo durante un partido con Al-Nassr

Benzema ficha por el Al-Hilal y Cristiano Ronaldo sacude la liga saudí

Alcaraz, a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas desde Australia

Alcaraz ya está en España con el Open de Australia: "Lo voy a celebrar en casa, que es donde mejor se está"

Vinícius en el Carlos Belmonte

Identifican al hincha que lanzó un plátano a Vinícius en el Albacete - Real Madrid

Gianni Infantino y Vladimir Putin
Gianni Infantino

La FIFA quiere levantar el veto a Rusia: "No ha conseguido nada"

Carlos Alcaraz posa con el trofeo del Open de Australia en Melbourne
Tenis

Alcaraz ya pone fecha límite a su carrera: "El tenis es muy exigente mental y físicamente"

Los jugdores del Albacete celebran un gol ante el Real Madrid
Copa del Rey

Albacete - Barcelona: Horario, posibles alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Copa del Rey

Consulta el día, la hora, los posibles onces y dónde ver el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey.

Alcaraz brinda tras ganar el Open de Australia
Open de Australia

Cuánto dinero se queda Hacienda del premio de Alcaraz tras ganar el Open de Australia

En este caso el murciano tendrá que tributar tanto en Australia como en España ¿Cuánto se llevarán de los 2'4 millones de euros del premio?

Carlos Alcaraz sonríe ante el trofeo del Open de Australia

Un mítico entrenador se rinde ante Alcaraz: "Estamos viendo al jugador más completo de la historia"

Carlos Alcaraz, sobre la Rod Laver tras ganar el Open de Australia 2026

Greg Rusedski, sobre Carlos Alcaraz: "Si se mantiene sano, por qué no va a ganar 20 grand slam"

Ter Stegen, en un partido con el Girona

Ter Stegen se lesiona de nuevo y podría pasar por el quirófano

Publicidad