Albacete - Barcelona: partido hoy de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo (0-1)

El Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, visita hoy (21:00 horas) el Carlos Belmonte para medirse al Albacete en los cuartos de final. El conjunto manchego sueña con otra noche histórica tras haber eliminado al Real Madrid (3-2) en los octavos de final y el Celta de Vigo en los 1/16 de final.

Hansi Flick no podrá contar con Raphinha y Pedri hoy en el Carlos Belmonte. Por su parte, Pepe, Cedeño, Garcia, López y Marín son baja en el Albacete.

Onces oficiales del Albacete - Barcelona de la Copa del Rey

Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Bernabéu, Neva; Capi, Meléndez, Pacheco, Javi Villar; Agus Medina y Jefté.

Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Bernal, Dani Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.

