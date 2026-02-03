Copa del Rey
Albacete - Barcelona: partido hoy de cuartos de final de la Copa del Rey, en directo (0-1)
Sigue en directo el Albacete - Barcelona, partido de cuartos de final de la Copa del Reu 2025 - 2026.
El Barcelona, actual campeón de la Copa del Rey, visita hoy (21:00 horas) el Carlos Belmonte para medirse al Albacete en los cuartos de final. El conjunto manchego sueña con otra noche histórica tras haber eliminado al Real Madrid (3-2) en los octavos de final y el Celta de Vigo en los 1/16 de final.
Hansi Flick no podrá contar con Raphinha y Pedri hoy en el Carlos Belmonte. Por su parte, Pepe, Cedeño, Garcia, López y Marín son baja en el Albacete.
Onces oficiales del Albacete - Barcelona de la Copa del Rey
- Albacete: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Bernabéu, Neva; Capi, Meléndez, Pacheco, Javi Villar; Agus Medina y Jefté.
- Barcelona: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Bernal, Dani Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.
¡Ya puedes seguir en directo el Albacete - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026!
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-1)
¡Descanso en el Carlos Belmonte! Manda el Barcelona con un gol de Lamine Yamal. Ahora mismo, los de Flick estarían en las semifinales de la Copa del Rey.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-1)
Dani Olmoooo remata de cabeza y el balón se va muy cerca del palo de Lizoain.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-1)
¡Ojo al Albacete! Una buena contra y Luis Medina no remata solo ante Joan García... Vaya ocasión para el Albacete.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-1)
¡Casi marca el segundo el Barcelona! Frenkie se la cede a Rashford, el inglés mete un centro y Lewandowski no llega por muy poco al remate.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-1)
¡¡¡¡¡Goooool del Barcelonaaaaa!!!! ¡¡¡¡Gooool de Lamine Yamal!!!! Error del Albacete sacando un balón y el equipo de Flick lo castiga con el primer gol. Se lía Aguado, Rashford roba, la abre a Frenkie, el neerlandés se la cede a l espacio a Lamine que define de forma magistral.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Villar derriba Lewandowski. Falta a favor del Barcelona. No hay goles en el Carlos Belmonte y vamos camino del minuto 37...
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Solo Lamine Yamal está generando problemas a la defensa del Albacete. Sin ocasiones claras tras 33 minutos de partido. ¿Hará cambios Hansi Flick?
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
No puede seguir Neva. Muy mala suerte para el defensor del Albacete. Entra Vallejo. Primer cambio obligado en el partido.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Muy atento Araujo ante Puertas. Encaraba a Joan García. El Barcelona domina, pero no hay ocasiones claras y el Albacete aguanta, tras media hora, ante el campeón.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Se duele Lamine Yamal en el suelo. Trataba de entrar en el área a base de regates, pero se ha resbalado justo en el último regate. Neva se lleva la peor parte, se le queda el tobillo debajo del cuerpo del jugador culé.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Bueno, bueno, buenoooo... Si llega a controlar Dani Olmo ese pase de Lamine Yamal, el Albacete habría tenido un problema gordo.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Gran centro de Cancelo y Rashford no llega por muy poco al remate. Se ha podido hacer daño el futbolista del Barcelona al caer, pero se levanta sin problemas.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Despeja Lizoain el centro de Lamine Yamal. Muy atento el portero del Albacete. Lamine está muy activo en esta primera parte.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Toca y toca el Barcelona en busca del gol. Más de un 70% de posesión para los de Hansi Flick.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
¡La ha tenido Rashford! Entra por el centro el futbolista inglés y remata fuera ante Raúl Lizoain.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Los de Hansi Flick están volcando los primeros ataques por la banda de Lamine Yamal, al que pitan cada vez que toca un balón.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
¡¡¡Vaya pase de Lamine Yamal!!! Tremendo el envío para Rashford y nadie caza el centro del futbolista inglés.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Puerta para el Barcelona. Pacheco pone un centro, pero muy desviado. Lo tiene claro el Albacete cuando tiene el balón.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
Toca el Barcelona en este inicio de partido. El Albacete sabe que va a tener que aprovechar las pocas ocasiones que se le presenten. Replegado el equipo manchego a la espera de cazar una contra.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey (0-0)
¡¡¡Arranca el partido en el Carlos Belmonte!!! Ya se juega el primer partido de cuartos de final de la Copa del Rey. Albacete y Barcelona ya buscan el pase a las semifinales.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
¡Ambientazo brutal en el Carlos Belmonte! Los aficionados cantan el himno del Alba a capella... ¡Se eriza la piel! ¡Qué bonita es la Copa del Rey!
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
¡Saltan los dos equipos al césped del Carlos Belmonte! A punto de comenzar el Albacete - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
¡Diez minutos para que ruede el balón en el Carlos Belmonte! Albacete y Barcelona se enfrentan por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026. Recordamos los onces oficiales de los dos equipos.
Albacete: Raúl Lizoain; Lorenzo Aguado, Javi Moreno, Javi Villar, Carlos Neva, Dani Bernabéu; Capi, Pacheco, Meléndez; Agus Medina, y Puertas.
Barcelona: Joan García; Cancelo, Eric García, Araujo, Gerard Martín; Bernal, Frenkie de Jong, Dani Olmo; Lamine Yamal, Rashford y Lewandowski.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
El Carlos Belmonte va a presenta hoy un lleno total para el Albacete - Barcelona de la Copa del Rey. ¡Se viene un auténtico partidazo de cuartos de final!
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Un último dato antes de meternos en lo puramente deportivo del Albacete - Barcelona de la Copa del Rey. El sorteo de semifinales se celebrará este viernes 6 de febrero a las 13:00 horas en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Los cuatro equipos que se impogan en los cuartos de final entrarán en el último sorteo antes de la gran final en Sevilla.
Ocho equipos pelean por estar en las semifinales de la Copa del Rey 2025 - 2026: Albacete, Barcelona, Valencia, Athletic, Alavés, Real Sociedad, Real Betis y Atlético de Madrid.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Entre este martes y el jueves se van a jugar las cuatro eliminatorias de cuartos de final de la Copa del rey 2025 - 2026. Además del Albacete - Barcelona, se van a jugar el Valencia - Athletic, el Alavés - Real Sociedad y el Betis - Atlético. Hay que recordar que todos los partidos se disputan a partido único.
El Valencia - Athletic y el Alavés - Real Sociedad se jugará este miércoles, ambos partidos a las 21:00 horas. La ronda de cuartos de final se cerrará el jueves 5 de febrero en la Cartuja con el Betis - Atlético (21:00 horas).
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
¡Confirmado también el once titular del Albacete! Así sale hoy el equipo manchego ante el Barcelona en los cuartos de final de la Copa del Rey: Lizoain; Lorenzo, Javi Moreno, Bernabéu, Neva; Capi, Meléndez, Pacheco, Javi Villar; Agus Medina y Jefté.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
¡Tenemos ya la alineación oficial del Barcelona! Este es el once titular de Hansi Flick hoy en el Carlos Belmonte: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Frenkie de Jong, Bernal, Dani Olmo; Rashford, Lamine Yamal y Lewandowski.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Hansi Flick ha viajado a Albacete con las orejas tiesas y avisando a sus jugadores sobre lo que les espera hoy en el Carlos Belmonte en los cuartos de final de la Copa del Rey.
"Como dije la última vez. Los partidos de Copa suelen ser así, por eso nos gustan. No tienen nada que perder", apuntó el entrenador del Barcelona sobre el Albacete.
"Siempre analizamos al rival. Los partidos del Celta y del Madrid sirven para ver qué hicieron bien. Tenemos que adaptarnos y saltar al campo con actitud. Siempre tenemos que jugar así", avisó Flick.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Tremendo el recibimiento de la afición del Albacete a los suyos antes de llegar al Carlos Belmonte. Pelos de punta viendo la llegada del autobús del equipo manchego al campo...
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
El Albacete ha eliminado ya a Celta de Vigo y Real Madrid, y hoy busca una nueva gesta ante el actual campeón de la Copa del Rey. Alberto González, entrenador del conjunto manchego, avisó que su equipo no renuncia a nada y esta noche saldrá a por todas ante el Barcelona.
"No vamos a pensar en simplemente cumplir el expediente, ahora mismo nuestra ilusión, nuestro deseo, nuestro trabajo va todo enfocado a tratar de superar. Pero en fútbol puede pasar de todo y que cuando haces las cosas muy bien, te puedes encontrar grandes sorpresas también", indicó el técnico del Albacete.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
Raphinha y Pedri son las dos principales bajas del Barcelona hoy ante el Albacete. Hansi Flick no puede contar ni con el canario ni con el brasileño, dos bajas notables pero que no pueden servir de excusa ante un Barça que es favorito ante el Albacete. En unos minutos vamos a conocer el once oficial del conjunto culé, que podría salir con el siguiente once: Joan García; Cancelo, Araujo, Eric García, Gerard Martín; Bernal, De Jong; Lamine Yamal, Olmo, Rashford; y Ferran Torres.
Albacete - Barcelona, en directo: partido de cuartos de final de la Copa del Rey
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo del Albacete - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026! El actual campeón visita el Carlos Belmonte en un partido que se espera intenso y con el Albacete buscando otra noche histórica, como la del pasado 14 de enero ante el Real Madrid.
El Barcelona está a cuatro partidos de defender su corona, el primer paso lo debe dar hoy en Albacete. Si los de Hansi Flick ganan, se meterán en las semifinales, la única ronda que se jugará a ida y vuelta antes de la gran final en el Estadio de la Cartuja.
¡Ya puedes seguir en directo el Albacete - Barcelona de cuartos de final de la Copa del Rey 2025 - 2026!
