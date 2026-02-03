Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Ataque masivo de Rusia a Ucrania con un gran bombardeo contra las infraestructuras energéticas de Járkov y Kiev

Rusia había acordado con Estados Unidos una tregua para no atacar las instalaciones eléctricas, sin embargo con este ataque rompe dicho compromiso.

Miriam Vázquez
Publicado:

Gran bombardeo de Rusia a Ucrania. En las últimas horas Moscú ha atacado las infraestructuras energéticas de la ciudad de Járkov, la segunda urbe más grande de Ucrania. El de esta noche es el primer gran bombardeo a estas instalaciones desde que comenzó una tregua que el Kremlin acordó con Estados Unidos. Este ataque se produce justo horas después de que Zelenski confirmase que Rusia estaba cumpliendo dicha tregua.

"Los ataques van dirigidos a infraestructura energética. El objetivo es claro: provocar la máxima destrucción posible y dejar a la ciudad sin calefacción en medio del frío extremo", dijo el alcalde de Járkov, Igor Teréjov. El actual invierno de Ucrania está siendo el más frío de los últimos años con termómetros que han bajado hasta los 26 grados negativos en Járkov.

Además de Járkov, Rusia ha bombardeado esta madrugada Kiev, donde las autoridades han informado de tres heridos y daños materiales en cinco distritos capitalinos. Según ha publicado en su perfil de X, el ministro de Exteriores de Ucrania, Andrí Sibiga, el Kremlin habría usado en el ataque 450 drones y más de 60 misiles.

Autoridades regionales han informado de que al menos son 50 las localidades que están sin suministro eléctrico. "Vínitsia ha sufrido hoy un ataque enemigo masivo. Ha habido un impacto en una infraestructura crítica", explicó la jefa de la Administración Militar de la región, Natalia Zabolotna. Además, el alcalde de Kiev, Vitali Klitschko, cifró en 1.170 edificios residenciales de la capital los que se quedaron sin calefacción tras un ataque ruso nocturno. El ministro de Asuntos Exteriores de Ucrania afirma que Putin esperó a que bajaran las temperaturas antes de atacar al sector energético.

