Toni Nadal compara a Alcaraz con Rafa Nadal: "Carlos tiene peores rivales"

El tío y exentrenador del balear reconoció que el murciano "puede llegar a donde el quiera", pero recalca que la dificultad de los rivales en la época de Nadal era mayor.

Toni Nadal, Rafa Nadal y Carlos Alcaraz

Toni Nadal, Rafa Nadal y Carlos AlcarazEuropa Press/Antena 3

Toni Nadal sigue siendo una de las grandes voces autorizadas del tenis en España y en el mundo. El exentrenador y tío de Rafa repasó la actualidad tenística en Onda Cero y no dudó en entrar en la comparación entre su sobrino y Carlos Alcaraz, quien buscará este domingo su primer Open de Australia y séptimo Grand Slam.

"Alcaraz tiene rivales de menor nivel que Rafa Nadal"

"Carlos tiene unas condiciones físicas especiales, una calidad técnica buenísima y encima tiene una suerte... Tiene unos rivales de menor nivel, y no lo digo porque yo sea tío de Rafael. Para nada, intento ser ecuánime...", dijo Toni.

"Antes jugabas con Del Potro, Murray, Wawrinka... y sabías que ibas a sufrir y podías perder"

Toni Nadal

El entrenador balear detalló que en la 'época' de Rafa: "Este salía a jugar con Del Potro y si tenía un gran día, te podía ganar. Antes salían a jugar Rafael o Federer con Wawrinka, con Murray, y sabías que ibas a sufrir y que el partido iba a ser complicado", admitió.

Prefiere a Alcaraz pero piensa que Sinner es mejor

Es más, el que también fuera entrenador de Auger Aliassime reconoció que le gusta más Alcaraz que Sinner, pero también piensa que el italiano "es mejor porque es más sólido. Es cierto que, con los números en la mano, creo que Sinner es algo más fiable", aunque también dejó claro que cuando ambos se enfrentan el partido depende más del murciano.

Zverev, "gran rival" de Alcaraz y Sinner

Toni señaló que el murciano puede "llegar a donde quiera", y que actualmente, excepto en casos muy concretos, solo Zverev puede hacer frente a Alcaraz y Sinner: "Tiene un gran dominio de la pelota. Yo le decía 'Tú tienes un gran saque. Juega más agresivo. Arriesga mucho más'... Es el gran rival pero tiene que modificar hábitos y carácter", apuntó, y es que el propio Sasha, pese a tener más derrotas que victorias ante Carlos, ya sabe lo que es eliminarlo hasta en dos ocasiones en un Grand Slam (Roland Garros 2022 y Open de Australia 2024).

Entre otros temas, Toni Nadal tiene claro que a Carlos no le afectará el cambio de entrenador: "Las bases están muy asentadas, y es demasiado bueno para que esto le pase factura", mientras que recordó su época entrenando a Rafa: "Yo no tuve problema. Yo no cobré con Rafael entonces. Yo tenía otra libertad y siempre entrené a un chico muy educado, pero hay que ser consciente de que el jugador es el jefe, es el que paga, el que manda".

