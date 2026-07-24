Franco Colapinto, sobre España: "Se ponen la camiseta ahora, cuando ganan. No tienen ni canciones..."

La derrota de Argentina en la final del Mundial frente a España sigue escociendo entre muchos deportistas del país sudamericano. Uno de ellos es Franco Colapinto, que, a pocos días de disputar el Gran Premio de Hungría de Fórmula 1, volvió a referirse al 1-0 del MetLife Stadium y lanzó duras críticas hacia algunos aficionados españoles.

El piloto argentino, reconocido seguidor de Boca Juniors y habitual defensor de la Albiceleste, admitió que todavía no ha conseguido olvidar la final: "Estoy recaliente. Ya estaba mejor, me había recuperado del golpe, y me vine acá con esta gente...", comentó en una entrevista concedida a ESPN.

"Se ponen la camiseta ahora"

Colapinto fue especialmente crítico con el comportamiento que, según explicó, observó entre algunos aficionados españoles tras la conquista del Mundial.

"Se ponen la camiseta ahora, cuando ganan, es una vergüenza. No tienen ni canciones para cantar. Estaban quemando una camiseta de Argentina, de Messi... La querían quemar y ni les prendía fuego", afirmó.

No obstante, el piloto también quiso felicitar a la selección española por el título conquistado, aunque volvió a lanzar una pulla sobre el ambiente vivido durante las celebraciones.

"Felicito a España por la victoria, espero que sean más creativos con las canciones el próximo Mundial, fueron un poco aburridos. Parece que somos enemigos ahora, no me gusta ver este desenlace con gente quemando camisetas de Messi", había declarado previamente durante la rueda de prensa oficial del Gran Premio.

Cara a cara con Alonso y Sainz

Las declaraciones llegaron durante la comparecencia previa al Gran Premio de Hungría, en la que Colapinto compartió mesa con Fernando Alonso y Carlos Sainz, apenas unos días después de la final del Mundial.

El primero en pronunciarse fue el piloto de Williams: "Siempre tuve la sensación de que España la ganaría, sentía que era para España y creo que lo merecieron. Muy orgulloso de ser español", aseguró Sainz.

"No hay mucho más que añadir; disfruté mucho, España jugó un gran torneo"

Colapinto coincidió en reconocer la superioridad de la selección de Luis de la Fuente: "Fue duro, por supuesto. España realmente se lo merecía, jugaron el mejor fútbol, pero muy orgulloso del equipo, de Argentina, de Messi y de todos los jugadores. Muy orgulloso de ser argentino", respondió.

Fernando Alonso también elogió el campeonato realizado por la Roja: "No hay mucho más que añadir; disfruté mucho, España jugó un gran torneo. Y también las chicas, somos campeones del mundo también, así que es genial ver a todo el país celebrando", afirmó el asturiano.

Un apasionado del fútbol

Colapinto nunca ha escondido su pasión por el fútbol y por la selección argentina. Durante el Mundial fue habitual verle llegar a los circuitos con camisetas y banderas de la Albiceleste para mostrar su apoyo al equipo de Lionel Scaloni.

Además, durante el Gran Premio de Miami tuvo la oportunidad de conocer personalmente a Leo Messi, un futbolista al que ha elogiado en numerosas ocasiones y al que considera uno de sus grandes ídolos deportivos.

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