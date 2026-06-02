Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Roland Garros

Rafa Jódar: "Si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante"

El de Leganés, tras ceder ante Zverev en los cuartos de Roland Garros, se muestra satisfecho con su gira de tierra batida y reconoce que "puedo afrontar a cualquiera, pero tengo que mejorar muchas cosas".

Rafa Jódar estrecha la mano de Zverev tras caer en los cuartos de Roland Garros

Rafa Jódar estrecha la mano de Zverev tras caer en los cuartos de Roland GarrosReuters

Publicidad

Rafa Jódar se despidió este martes de su primera participación en Roland Garros, cediendo en tres sets (6-7(3), 1-6 y 3-6) frente a Alexander Zverev. El jugador de Leganés ha brillado en su primera aparición en el grand slam parisino y se va tras perder ante un Zverev que se postula como el gran favorito para levantar la Copa de los Mosqueteros el próximo domingo 7 de junio.

"En este torneo he aprendido mucho, jugar tantos partidos en un mismo torneo te permite acumular experiencias que son nuevas para mi. He competido con rivales muy buenos y si sigo haciéndolo bien y creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel", explicó Jódar tras su partido ante Zverev.

Respecto a su primer partido en la Philippe Chatrier, uno de los escenarios más icónicos del tenis mundial, Jódar admitió que afrontó el partido como uno más y que no le pesó jugar en la icónica pista.

"Me lo tomo como un partido más, es una pista muy grande, pero no deja de ser una pista de tenis. He intentado dar lo mejor de mi, me quedo con la experiencia. El año que viene intentaré volver y hacerlo lo mejor posible, aunque en un año las cosas pueden cambiar mucho", indicó Rafa Jódar.

"Puedo afrontar a cualquiera, pero tengo que mejorar muchas cosas"

El del Leganés, 19 años y que el próximo lunes aparecerá entre los treinta primeros del ranking mundial, admitió que hoy aprendió que debe ser más constante en partidos a cinco sets para superar a los mejores del mundo.

"He aprendido que si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante, no me puedo permitir momentos de debilidad, sobre todo en partidos a cinco sets. Puedo afrontar a cualquiera, pero tengo que mejorar muchas cosas", señaló Rafa Jódar.

El tenista madrileño se tomará ahora unos días de descanso antes de comenzar a preparar la la temporada de hierba, con la vista puesta en Queen's y Wimbledon.

"No he jugado mucho en hierba, pero buscaré alguna pista para entrenar y poder adaptarme. No sé muy bien lo que me espera en esa superficie. Lo hice bien en los torneos junior que jugué, pero no me sirven como referencia", aseguró el de Leganés.

Por último, Rafa Jódar ensalzó el nivel de Alexander Zverev: "Lo hace todo muy bien, lleva muchos años en el circuito y tiene mucha experiencia".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Carlos Alcaraz vuelve a la pista en Murcia... sin pegarle con la mano derecha

Carlos Alcaraz vuelve a la pista en Murcia... sin pegarle con la derecha

Publicidad

Deportes

Rafa Jódar estrecha la mano de Zverev tras caer en los cuartos de Roland Garros

Rafa Jódar: "Si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante"

Florentino Pérez regalará una camiseta oficial única a cada socio si sale reelegido

Florentino Pérez regalará una camiseta oficial única a cada socio si sale reelegido

Enrique Riquelme, en su sede electoral en el centro de Madrid

La Junta Electoral responde a Riquelme y aclara que "no ha facilitado el censo electoral a ninguna de las candidaturas"

Rafa Jódar, en su partido ante Alexander Zverev
Roland Garros

Un imperial Zverev acaba con el sueño de Rafa Jódar en Roland Garros

Tim Payne, futbolista de Nueva Zelanda
Mundial 2026

Tim Payne, la estrella inesperada del Mundial: de futbolista desconocido a fenómeno global en pocos días

Iker Casillas
Elecciones

Casillas dice que no le han tanteado y avala a Raúl: "Un madridista cien por cien"

El exportero reacciona al anuncio de Riquelme de Raúl como director deportivo del Real Madrid si gana las elecciones blancas.

Rick Adelman junto a Ricky Rubio en 2011
Baloncesto

Muere Rick Adelman, leyenda y primer entrenador de Ricky Rubio en la NBA

El técnico estadounidense llegó a dos finales de la NBA con Portland e hizo debutar a Ricky Rubio con los Timberwolves en 2011.

Michael Jordan en Madrid

El restaurante de Madrid donde Michael Jordan se comió "la mejor hamburguesa de su vida"

Carlos Alcaraz vuelve a la pista en Murcia... sin pegarle con la derecha

Carlos Alcaraz vuelve a la pista en Murcia... sin pegarle con la mano derecha

Raúl González, técnico del Castilla

Riquelme anuncia a Raúl González como director deportivo si gana las elecciones al Real Madrid

Publicidad