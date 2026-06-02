Rafa Jódar: "Si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante"

Rafa Jódar se despidió este martes de su primera participación en Roland Garros, cediendo en tres sets (6-7(3), 1-6 y 3-6) frente a Alexander Zverev. El jugador de Leganés ha brillado en su primera aparición en el grand slam parisino y se va tras perder ante un Zverev que se postula como el gran favorito para levantar la Copa de los Mosqueteros el próximo domingo 7 de junio.

"En este torneo he aprendido mucho, jugar tantos partidos en un mismo torneo te permite acumular experiencias que son nuevas para mi. He competido con rivales muy buenos y si sigo haciéndolo bien y creyendo en mí mismo, puedo subir el nivel", explicó Jódar tras su partido ante Zverev.

Respecto a su primer partido en la Philippe Chatrier, uno de los escenarios más icónicos del tenis mundial, Jódar admitió que afrontó el partido como uno más y que no le pesó jugar en la icónica pista.

"Me lo tomo como un partido más, es una pista muy grande, pero no deja de ser una pista de tenis. He intentado dar lo mejor de mi, me quedo con la experiencia. El año que viene intentaré volver y hacerlo lo mejor posible, aunque en un año las cosas pueden cambiar mucho", indicó Rafa Jódar.

"Puedo afrontar a cualquiera, pero tengo que mejorar muchas cosas"

El del Leganés, 19 años y que el próximo lunes aparecerá entre los treinta primeros del ranking mundial, admitió que hoy aprendió que debe ser más constante en partidos a cinco sets para superar a los mejores del mundo.

"He aprendido que si quiero estar entre los mejores del mundo tengo que ser constante, no me puedo permitir momentos de debilidad, sobre todo en partidos a cinco sets. Puedo afrontar a cualquiera, pero tengo que mejorar muchas cosas", señaló Rafa Jódar.

El tenista madrileño se tomará ahora unos días de descanso antes de comenzar a preparar la la temporada de hierba, con la vista puesta en Queen's y Wimbledon.

"No he jugado mucho en hierba, pero buscaré alguna pista para entrenar y poder adaptarme. No sé muy bien lo que me espera en esa superficie. Lo hice bien en los torneos junior que jugué, pero no me sirven como referencia", aseguró el de Leganés.

Por último, Rafa Jódar ensalzó el nivel de Alexander Zverev: "Lo hace todo muy bien, lleva muchos años en el circuito y tiene mucha experiencia".