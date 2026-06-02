Carlos Alcaraz vuelve a la pista en Murcia... sin pegarle con la mano derecha

Carlos Alcaraz sigue dando pasos en su recuperación. El tenista murciano ya ha vuelto a entrenarse sobre la pista y ha compartido un vídeo en sus redes sociales que invita al optimismo de cara a su regreso a la competición.

En las imágenes, grabadas en la pista cubierta del Club de Campo de Murcia, se puede ver al número 2 del mundo golpeando bolas únicamente de revés mientras evita cargar la muñeca derecha, todavía protegida con una férula.

Alcaraz realiza el movimiento completo de derecha, pero sin impactar la pelota con ese lado, una señal de que la recuperación continúa avanzando con cautela y siguiendo los plazos previstos.

El jugador de El Palmar también muestra parte de su trabajo físico fuera de la pista, incluyendo sesiones de carrera y ejercicios destinados a mantener la forma durante este periodo de inactividad.

Más de dos meses sin competir

El murciano no disputa un partido oficial desde el pasado 14 de abril, cuando se lesionó durante su debut en el Barcelona Open Banc Sabadell-Trofeo Conde de Godó.

Desde entonces se ha visto obligado a renunciar a buena parte de la gira de tierra batida, incluidos varios Masters 1.000 y Roland Garros. Además, tampoco podrá participar en Wimbledon.

El gran objetivo de Alcaraz es completar una recuperación total y reaparecer durante la gira estadounidense de pista dura, donde comenzará la preparación para el tramo decisivo de la temporada.

Aunque todavía mantiene la férula y sigue sin golpear de derecha, las imágenes publicadas por el propio tenista reflejan una evolución positiva tras semanas de trabajo y recuperación.

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