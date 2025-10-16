Six Kings Slam
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo: ¡sigue las semifinales del Six Kings Slam! (1-1)
El número 1 del mundo se estrena ante Fritz en el Six Kings Slam en busca del billete para la final. Djokovic y Sinner se medirán en la otra semifinal. Sigue en directo el Alcaraz-Fritz.
Publicidad
El número 1 debuta este jueves en el Six Kings Slam, torneo de exhibición en el que el año pasado se quedó a las puertas del título (perdió en tres sets ante Sinner). Su rival será el estadounidense Taylor Fritz, que no dio opción a un renqueante y desganado Zverev (6-3 y 6-4 en apenas 59 minutos) este miércoles, donde Sinner hizo lo propio con Stefanos Tsitsipas.
Tanto el murciano como Novak Djokovic, jugará después ante Jannik, tenían asegurado el billete a semifinales como cabezas de serie, por lo que será hoy cuando salten por primera vez a la pista del ANB Arena (Riad). Esa 'ventaja' que se llevan Fritz y Sinner, los cuales llegan al duelo más rodados y sin apenas desgaste (59 minutos y 1:16 respectivamente).
Sexto cara a cara
El encuentro de hoy, pese a no contar como partido oficial, será el cuarto en el que se ven las caras ambos en los últimos meses. Carlitos venció en las semifinales de Wimbledon y en la reciente final de Tokio, mientras que el americano se impuso en la Laver Cup, un torneo con características muy parecidas al de Riad, especialmente en la superficie (prácticamente indoor). En total, el balance es de cuatro victorias para el español y una para Fritz.
Sigue en directo la semifinal de la Six Kings Slam
Recuerda que puedes seguir en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, la retransmisión del partido de semifinales y la última hora de la Six Kings Slam entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz.
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Más Noticias
- La estratosférica cantidad de dinero que ganó Zverev en apenas 59 minutos en el Six Kings Slam
- Así funciona Magnetic Tape, el revolucionario vendaje que utilizó Carlos Alcaraz en Tokio
- Feliciano López, sobre los duelos Alcaraz - Sinner: "Los partidos son muy diferentes a los que juegan contra el resto de jugadores"
Alcaraz - Fritz: 1-1
Qué derecha en carrera cruzada metió Carlos en su primer punto al saque... Lo hace parecer fácil, lo más complicado del tenis lo convierte en sencillo. También hizo una dejada perfecta de revés...
Alcaraz - Fritz: 0-1
Dos grandes saques del americano le dan el primer juego al servicio. Habíamos llegado al deuce...
¡¡COMIENZA LA SEMIFINAL!!
Al saque el número 4 del planeta. En juego, un billete para la final del sábado... y mucho dinero.
¡Comienza sirviendo Fritz!
Ha ganado el sorteo Carlos pero prefiere comenzar restando. Estaba el famoso youtuber speed tirando la moneda y haciéndose la foto con los tenistas.
¡Espectacular la introducción del torneo...!
Ya están en pista Fritz y Alcaraz... después de una intro espectacular del torneo, al que le falla un poco el entusiasmo americano e incluso europeo. Aun así, vaya ovación se acaba de llevar Carlitos.
¡A punto de entrar a pista Alcaraz y Fritz!
A unos minutos de entrar en pista los dos grandes protagonistas, los dos primeros de hoy, después saltarán Sinner y Djokovic. Se viene partido bonito entre Carlos y Taylor, empiezan a conocerse bien y que se dispute en algo muy parecido a indoor da cierta esperanza al americano, que aun así sigue estando lejos del murciano.
¡Alcaraz - Sinner, ¿la final soñada?!
Ya sucedió en la edición pasada y todo apunta a que volverá a repetirse, el 1 vs el 2 del mundo, en total se han enfrentado ya en 16 ocasiones, contando el partido no oficial del año pasado. El balance oficial es de 10-5 para Alcaraz, pase lo que pase hoy o mañana esta estadística no se moverá al tratarse de un torneo de exhibición, pero seguro que Carlos quiere 'venganza' tras caer en la final del año pasado por 7-6 (5), 3-6 y 3-6. Un Alcaraz-Djokovic también sería muy bonito.
Ojo también al Sinner-Djokovic de después... el transalpino le tiene tomada la medida por completo al GOAT de este deporte, son 6 victorias de Jannik por 4 de Novak, pero hay que tener en cuenta que el de San Candido ha ganado los últimos cinco y seis de los últimos siete.
Fritz busca ser una amenaza real para Carlos
El estadounidense, número 4 de la ATP, piensa que está más "cerca" que nunca de Alcaraz, al que se ha enfrentado ya en cinco ocasiones -tres de ellas en los últimos meses- con un balance de cuatro victorias para el murciano y una para el americano (hace unas semanas en la Laver)
"Cuando jugué contra Carlos en la Laver Cup el año pasado, jugó súper bien y sentí que no podía hacer nada. Sentí que tenía ninguna posibilidad. Este año, en la Laver Cup y en la final de Tokio, sentí que el nivel estaba mucho más cerca y siento que me he acercado mucho más", explicó Taylor tras arrollar este miércoles a Zverev.
¡Menos de 20 minutos para que arranque la primera semifinal del Six Kings Slam!
Los seis tenistas se hacen de oro
Los seis participantes (Alcaraz, Sinner, Zverev, Djokovic, Fritz y Tsitsipas) han cobrado solo por participar 1'5 millones de dólares, es el caso del alemán y el griego, que cayeron ayer por la vía rápida ante Fritz y Sinner respectivamente y, lógicamente, se llevaron 1'5 kilos en apenas un rato.
El torneo dará al ganador el mayor premio en la historia de este deporte... ¡5'4 millones de dólares! Una locura este Six Kings Slam, como para no querer ir, es más, el propio Zverev jugó ayer estando tocado físicamente...
Atención al tobillo de Carlos Alcaraz...
Tuvo molestias en Tokio tras torcérselo en pleno partido, pese a todo continuó y ganó el ATP 500 nipón... No obstante, tanto él como su equipo fueron conservadores y decidieron no jugar el Masters de Shanghái. Ahora bien, han pasado dos semanas y parece estar mucho mejor, aunque no al 100%, así lo explicó el de El Palmar hace apenas unas horas.
"No me siento, diría, al 100%, las dudas están ahí cuando me muevo en la pista, pero creo que ha mejorado mucho y voy a competir y rendir bien en el Six Kings Slam", aseguró.
Habrá que estar muy atentos al partido de hoy, que es cuando vuelve a la acción... No tiene porque pasar nada pero sería una faena si se lesiona en un torneo de exhibición, por mucho dinero que este reparta, teniendo en cuenta que por delante está el Masters de París, las ATP Finals y la Copa Davis.
¡Sinner-Djokovic, la otra semifinal que se jugará después!
Es un torneo de cuatro días, por lo que hay pocos partidos y las rondas van volando. Ayer comenzó la acción con dos encuentros de cuartos de final en los que se impusieron con facilidad Taylor Fritz (Zverev) y Jannik Sinner (Tsitsipas). Precisamente el tenista italiano buscará el otro billete para la final hoy mismo, justo después del Alcaraz-Fritz, y lo hará ante Novak Djokovic, al que ganó el año pasado en esta misma ronda. Ojo porque la final del Six Kings Slam puede ser la misma que en 2024: Sinner-Alcaraz, Alcaraz-Sinner. Veremos...
Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo: partido de semifinales de hoy en el Six Kings Slam
¡Muy buenas tardes de jueves! ¡Nos acercamos al fin de semana y qué mejor manera de hacerlo que viendo a Carlos Alcaraz! Este jueves el murciano debuta en el Six Kings Slam 2025 ante Taylor Fritz, que ayer miércoles pasó por encima de un renqueante y desconectado Zverev por 6-3 y 6-4 en menos de una hora.
¡Partido precioso y que en los últimos meses se ha repetido con bastante regularidad! Es el cuarto enfrentamiento entre ambos desde julio -el de hoy no es oficial- y el balance total es de cuatro victorias para Alcaraz y una para Fritz.
¡Vamos allá con la primera semifinal de la exhibición saudí! ¡Recuerda que puedes seguirla en DIRECTO aquí! ¡ARRANCAMOOOOOS!
Publicidad