Carlos Alcaraz - Taylor Fritz, en directo: ¡sigue las semifinales del Six Kings Slam! (1-1)

El número 1 debuta este jueves en el Six Kings Slam, torneo de exhibición en el que el año pasado se quedó a las puertas del título (perdió en tres sets ante Sinner). Su rival será el estadounidense Taylor Fritz, que no dio opción a un renqueante y desganado Zverev (6-3 y 6-4 en apenas 59 minutos) este miércoles, donde Sinner hizo lo propio con Stefanos Tsitsipas.

Tanto el murciano como Novak Djokovic, jugará después ante Jannik, tenían asegurado el billete a semifinales como cabezas de serie, por lo que será hoy cuando salten por primera vez a la pista del ANB Arena (Riad). Esa 'ventaja' que se llevan Fritz y Sinner, los cuales llegan al duelo más rodados y sin apenas desgaste (59 minutos y 1:16 respectivamente).

Sexto cara a cara

El encuentro de hoy, pese a no contar como partido oficial, será el cuarto en el que se ven las caras ambos en los últimos meses. Carlitos venció en las semifinales de Wimbledon y en la reciente final de Tokio, mientras que el americano se impuso en la Laver Cup, un torneo con características muy parecidas al de Riad, especialmente en la superficie (prácticamente indoor). En total, el balance es de cuatro victorias para el español y una para Fritz.

Sigue en directo la semifinal de la Six Kings Slam

Recuerda que puedes seguir en directo aquí, en la parte inferior de esta noticia, la retransmisión del partido de semifinales y la última hora de la Six Kings Slam entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz.

