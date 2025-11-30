Girona - Real Madrid, en directo: ¡GOLAZO de OUNAHI! (1-0)

El Real Madrid necesita dejar atrás los dos pinchazos ante Rayo (0-0) y Elche (2-2) para volver al liderato en solitario de la Liga y hacerlo con una victoria convincente ante uno de los peores equipos de lo que llevamos de competición. El Girona recibirá a los blancos en Montilivi con el objetivo de ganar y salir del descenso, o al menos salvar un punto.

El Madrid necesita ganar sí o sí para recuperar la primera posición que ahora mismo ocupa el Barça tras la victoria de este sábado ante el Alavés. Es más, si los merengues pinchan tendrán a Atleti (31 puntos) y Villarreal (32) más cerca que nunca después de ganar sus respectivos duelos. El Barça es primero con 34 y el Madrid, que todavía tiene que jugar, tiene 32.

¡Ausencias y onces del Girona-Real Madrid!

Los catalanes tendrán las bajas de Artero, Blind, Juan Carlos, Lemar, Krapytsov, David López, Portu, Stuani y van de Beek. Los blancos, por su parte, también sufren bajas importantes en defensa como Alaba, Asencio, Carvajal y Huijsen.

Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; Vanat.

Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.

¡Sigue en directo el partido de hoy!

El Girona-Real Madrid de la jornada 14 de Liga podrás seguirlo en directo en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión y la última hora del partido en Montilivi.

