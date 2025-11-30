LaLiga
Girona - Real Madrid, en directo: ¡GOLAZO de OUNAHI! (1-0)
El equipo blanco necesita ganar para volver al liderato liguero tras la victoria azulgrana ante el Alavés. Sigue en directo el Girona - Real Madrid de la jornada 14.
El Real Madrid necesita dejar atrás los dos pinchazos ante Rayo (0-0) y Elche (2-2) para volver al liderato en solitario de la Liga y hacerlo con una victoria convincente ante uno de los peores equipos de lo que llevamos de competición. El Girona recibirá a los blancos en Montilivi con el objetivo de ganar y salir del descenso, o al menos salvar un punto.
El Madrid necesita ganar sí o sí para recuperar la primera posición que ahora mismo ocupa el Barça tras la victoria de este sábado ante el Alavés. Es más, si los merengues pinchan tendrán a Atleti (31 puntos) y Villarreal (32) más cerca que nunca después de ganar sus respectivos duelos. El Barça es primero con 34 y el Madrid, que todavía tiene que jugar, tiene 32.
¡Ausencias y onces del Girona-Real Madrid!
Los catalanes tendrán las bajas de Artero, Blind, Juan Carlos, Lemar, Krapytsov, David López, Portu, Stuani y van de Beek. Los blancos, por su parte, también sufren bajas importantes en defensa como Alaba, Asencio, Carvajal y Huijsen.
- Girona: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; Vanat.
- Real Madrid: Courtois, Trent, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.
¡Sigue en directo el partido de hoy!
El Girona-Real Madrid de la jornada 14 de Liga podrás seguirlo en directo en la parte inferior de esta noticia con la retransmisión y la última hora del partido en Montilivi.
¡Remate de Militao!
Va fácil a las manos de Gazzaniga.
Min 50 RESULTADO Girona - Real Madrid: 1-0
Ya se vuelca el Madrid... Domina el balón el equipo de Xabi pero ahora tiene por delante lo más complicado, no solo remontar sino mostrar algo de fútbol y peligro ofensivo.
¡Vuelve el fútbol a Girona!
Un cambio en el Madrid, entra Camavinga y se va Güler... La imagen de los blancos en esta primera parte ha vuelto a ser decepcionante, por decir algo... Tiene que remontar si quiere ser líder de la Liga, con este resultado sería tercero.
¡Descansooo! Gana el Girona 1-0
¡Nos vamos a vestuarios! Gana el Girona al Real Madrid tras el golazo de Ounahi. El equipo de Xabi vuelve a caer, al descanso esta vez, ante el Girona de Michel, que empezó el partido en descenso y con esta victoria estaría fuera. Si los blancos pinchan hoy OJO... Se vendría semanita polémica en la capital teniendo en cuenta que serían tres pinchazos consecutivos.
⚽ ¡¡GOLAZOOO de OUNAHI!! 1-0
Como es el fútbol... Un par de jugadas después del gol anulado a Mbappé se adelanta el Girona con un golazo de Ounahi. Completamente imparable el disparo, pero demasiado fácil entró el Girona en el área madridista. Salta la sorpresa en Montilivi y el Madrid, de momento, vuelve a pinchar en Liga... esta vez no empata sino que pierde.
¡¡GOL ANULADO A MBAPPÉ!!
¡No sube el gol al marcador! La tocó con la mano el francés justo antes de marcar. Se llevó el balón hasta en dos o tres ocasiones de pura chiripa y después definió casi sin quererlo.
¡¡PARADÓN DE GAZZANIGA!!
¡Ahora sí ha tenido el gol el Madrid! Gran centro desde la izquierda y remate de Militao a contrapié que consigue despejar Gazzaniga en una intervención salvadora.
Min 34. Girona - Real Madrid: 0-0
Vaya partido del Madrid... De nuevo, mediocre, muy muy mediocre. Vinicius pierde el balón por enésima vez y ni baja a defender.
¡Courtois en dos tiempos!
Disparo peligrosísimo de Tsygankov que le bota justo antes a Courtois... Paró en dos tiempos el belga antes de que hubiera un remate de cualquier delantero local.
El Madrid sigue probando desde fuera
Pocos hombres del Madrid atacan el área del Girona y la cantidad de efectivos locales obligan a los de Xabi a disparar desde 10-12 metros.
Min 17. Girona - Real Madrid: 0-0
Muchas pérdidas del Girona en defensa... Intentan salir con el balón jugado pero eso tiene su riesgo, y el Madrid está intentando presionar bien para robar rápido.
¡ARRIBA MBAPPÉ!
¡Esta era bastante más clara! Perdió el balón el Girona en una zona peligrosísima y el rechace le cayó al francés, que afortunadamente para los locales tuvo que rematar con su pierna 'menos' buena.
¡GÜLEER!
Primer disparo claro de los blancos, se metió Mbappé en el área y le dio un balón meridiano que Güler no supo aprovechar.
Min 4. Girona - Real Madrid: 0-0
Pues las primeras posesiones del encuentro pertenecen al equipo de Michel, pero tampoco sorprende del todo...
¡¡ARRANCA EL GIRONA-REAL MADRID!!
¡Ruedaaaaa el balón en Montilivi! El Real Madrid, obligadísimo a ganar si quiere volver a ser líder de la Liga. Solo le vale la victoria. Cualquier otro resultado dejará al Barça en la primera posición. Los blancos vienen de dos pinchazos seguidos en la competición doméstica.
¡5 minutos para que arranque el partido!
De los últimos cinco Girona-Real Madrid, los catalanes se han impuesto en dos de ellos, el último en 2023 por 4-2 tras un histórico póker de Taty Castellanos. Antes se impusieron también en 2017 por 2-1 con goles de Stuani y Portu.
¡Barça, Atleti y Villarreal, vuelan!
El Villarreal es ahora mismo segundo con 32 puntos, los mismos que el Real Madrid, y el Atleti, con 31, está cuarto a solo uno de los merengues. La zona noble de la Liga está al rojo vivo, qué bonito es ver a cuatro equipos compitiendo por el liderato cuando ya vamos a completar la jornada 14 de la Liga. Si el Madrid pierde terminará esta fecha en la tercera posición, si empata será segundo y si gana recuperará el liderato.
Mbappé viene de meterle CUATRO a Olympiacos
22 goles en lo que llevamos de temporada ha marcado la criatura... Qué jugador. El pasado miércoles marcó cuatro goles en la victoria del Madrid 3-4 en Grecia ante Olympiacos. El francés ha anotado 13 en Liga, donde no marca desde el 1 de noviembre ante el Valencia... y en los dos partidos en los que no ha visto puerta en Liga (Rayo y Elche), el Real Madrid ha pinchado.
Los que no juegan el Girona-Real Madrid
¡ONCE DEL GIRONA!
Michel repite el mismo once que sacó ante el Betis. Así sale el Girona en busca de los puntos ante el Madrid:
🔴 11: Gazzaniga; Hugo Rincón, Arnau Martínez, Vitor Reis, Álex Moreno; Witsel, Iván Martín; Tsygankov, Ounahi, Bryan Gil; Vanat.
Once 'ordenado' de Xabi
Pues parece mentira pero en las últimas semanas Xabi apenas pudo sacar un once con jugadores en sus posiciones naturales, esta vez sí... Fran y Carreras de laterales con Militao y Rüdiger de centrales tras varios meses del alemán KO. El medio lo forman Tchouaméni, Valverde, Bellingham y Güler, arriba Vinicius y Mbappé.
¡¡ONCE OFICIAL DEL REAAAL MADRID!!
¡Vamos con la alineación oficial de Xabi Alonso para medirse al Girona en Montilivi!
⚪ 11: Courtois, Trent, Militao, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Fede Valverde, Bellingham, Güler, Vinicius y Mbappé.
El Girona, en el pozo...
El equipo de Michel es 18º con 11 puntos de 39 posibles y su objetivo de hoy es sumar como sea para tener opciones de terminar la jornada fuera del pozo. La 'buena' noticia es que 8 de esos 11 puntos los ha sumado como local, donde ha ganado dos partidos, ha empatado otros dos y ha perdido tres.
Además, si lo enfocamos de otra manera, el Real Madrid sufre mucho lejos del Bernabéu: siete partidos, cuatro victorias, dos empates y una derrota. Siempre que ha pinchado en Liga lo ha hecho actuando de visitante, donde acumula dos partidos seguidos empatando.
El Madrid se queda sin margen de error
Tras ganar el Clásico a finales de octubre aventajaba al Barça en 5 PUNTOS, pero en las tres siguientes jornadas se ha dejado cuatro puntos por el camino tras sus empates ante Rayo y Elche. La derrota de hace semanas ante el Liverpool tampoco ayudó así que el equipo merengue necesita reaccionar ya si no quiere irse a Navidades sin ser líder, o peor, siendo incluso sorprendido por un Atleti y Villarreal que están pegados en la clasificación. Hoy, lejos del fútbol y la imagen el equipo de Xabi Alonso tiene que salir de Montilivi con los 3 puntos.
Girona - Real Madrid, en directo: alineaciones, última hora y resultado del partido de LaLiga
¡¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la narración en directo del Girona-Real Madrid de la jornada 14 de Liga!! Partido CAPITAL para el equipo de Xabi Alonso si quiere recuperar el liderato de la competición. Los blancos necesitan ganar sí o sí para volver a la primera posición tras empatar ante Rayo (0-0) y Elche (2-2). El Barça, que no ha pinchado en Liga tras perder el Clásico, ganó este sábado al Alavés y ahora mismo es líder con dos puntos de ventaja.
¡Ahora analizamos todo y estamos atentos a los onces oficiales de Girona y Madrid! ¡ARRAAANCAMOS!
