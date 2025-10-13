El gran reto de Carlos Alcaraz en el Six Kings Slam: ¡aspira al mayor premio económico de la historia!

Con apenas dos meses de temporada por delante y tras una 'sangría' de lesionados y bajas en el Masters de Shanghái, llega el Six Kings Slam 2025, un torneo de exhibición en Riad (Arabia Saudí) que vio la luz el año pasado y que en esta segunda edición repartirá una cantidad ingente de dinero entre sus participantes.

El torneo se disputará del 15 al 18 de octubre y contará con la presencia de Carlos Alcaraz, Jannik Sinner, Novak Djokovic, Alexander Zverev, Taylor Fritz y Stefanos Tsitsipas, aunque este último entró recientemente para suplir al lesionado Jack Draper. Tanto Alcaraz como Djokovic ya están clasificados para semifinales, por lo que el resto de jugadores buscarán las otras dos plazas restantes este próximo miércoles: Taylor Fritz - Alexander Zverev y Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas.

¿Cuánto dinero reparte el Six Kings Slam?

Por otra parte, este torneo ha suscitado polémica y críticas en las últimas semanas, especialmente con las recientes palabras de Sinner, Alcaraz y compañía acerca del calendario y su exigencia. Unas declaraciones a las que se oponen extenistas y personas relacionadas con este deporte al dejar caer que los jugadores top, pese a la presión del calendario, sí deciden competir en torneos de exhibición en vez de descansar para preparar otros sí reparten puntos ATP. ¿La razón? La exposición mundial... y posiblemente el dinero.

5'4 millones al ganador, el mayor premio en la historia del tenis

Por ejemplo, en un contexto en el que Grand Slams y Masters 1.000 siguen batiendo récords económicos año tras año, el Six Kings Slam pondrá en juego este 2025 el mayor premio en la historia de este deporte: 5,4 millones de euros al ganador. Es más, los seis tenistas cuentan con un fijo inicial de 1,5 millones solo por participar. Teniendo en cuenta que Alcaraz ya está clasificado en semifinales, ganando dos partidos puede llevarse 5'4 millones... Este 2025 el murciano se embolsó 2,55 millones de euros por ganar Roland Garros y 4,25 por alzar el título en el US Open.

El año pasado, en la primera edición, la final la jugaron Jannik Sinner y Carlos Alcaraz tras superar a Djokovic y Nadal en sus respectivas semifinales. El tenista de San Cándido se coronó en la final ante el jugador de El Palmar (6-7, 6-3 y 6-3). En el partido por el tercer puesto, Novak Djokovic derrotó a Rafa Nadal (6-2 y 7-6).

Horario de los partidos y dónde ver el torneo

En cuanto a lo detalles y partidos, estas son las fechas, horarios y dónde ver el Six Kings Slam 2025.

Cuartos de final | Miércoles 16 de octubre: Taylor Fritz - Alexander Zverev (18:30 horas) y Jannik Sinner - Stefanos Tsitsipas (a continuación).

Semifinales | Jueves 16 de octubre: Carlos Alcaraz - Fritz/Zverev (14:00 horas) y Djokovic - Sinner/Tsitsipas (a continuación).

Tercer y cuarto puesto / Final | Sábado 18 octubre: Final consolación (14:00 horas) y Final (a continuación).

