La estratosférica cantidad de dinero que ganó Zverev en apenas 59 minutos en el Six Kings Slam

Podía pasar, y era una 'noticia' posible teniendo en cuenta las ingentes cantidades de dinero que se manejan en el Six Kings Slam... Alexander Zverev perdió este miércoles en apenas 59 minutos en su primer y último partido en la presente edición, cayó ante Taylor Fritz (6-3 y 6-4) y pese a eso se embolsó 1'5 millones de dólares (1.289.355 de euros).

1'3 millones de euros... ¡364 por cada segundo en pista!

Es la cifra que tienen asegurada los seis participantes del evento, no obstante, es inevitable acudir al cálculo exacto de dinero ganado por minutos jugados en pista... Y teniendo en cuenta que Sasha apenas estuvo 59 minutos en pista este miércoles, se embolsó aun así 364 euros por cada segundo.

Comparación con los campeones de Grand Slam

Si nos fijamos en cada minuto en pista la cifra aumenta a 21.853,47 euros, prácticamente un sueldo bruto anual medio en España. Hay que tener en cuenta que el germano, número 3 del mundo, ha ganado casi 4 millones de euros en todo lo que llevamos de temporada teniendo en cuenta los resultados en torneos oficiales. Está claro que tampoco está siendo la temporada de Sasha, el cual solo ha ganado un torneo en 2025 (Múnich) y que en Wimbledon tocó fondo: "Me siento, en términos generales, bastante solo en la vida en este momento, lo cual es un sentimiento que no es muy agradable... A veces me siento muy solo ahí afuera. Lucho mentalmente", explicó.

En cuanto a la cantidad de dinero, esta es tan escalofriante que si lo comparamos con el dinero que reparten los Grand Slams al ganador la cifra no se queda muy atrás, sabiendo siempre que en Riad el tenista alemán ha jugado solo ¡59 minutos!; el Open de Australia reparte 2'2 millones de dólares al ganador, Roland Garros 2'7, Wimbledon 3'7 y el US Open 5.

Incluso la cuenta de Instagram 'breakthedeuce' ha querido hacer el símil con el campeón del Masters de Shanghái, el monegasco Vacherot, el cual ganó 1.124.380 millones de dólares.

¿Cuánto dinero se llevará el ganador de Six Kings Slam?

Por ejemplo, en un contexto en el que Grand Slams y Masters 1.000 siguen batiendo récords económicos año tras año, el Six Kings Slam pondrá en juego este 2025 el mayor premio en la historia de este deporte: 5,4 millones de euros al ganador. Como hemos dicho, los seis tenistas cuentan con un fijo inicial de 1,5 millones solo por participar y teniendo en cuenta que Alcaraz ya está clasificado a semifinales, si gana los dos partidos puede llevarse 5'4 millones... Este 2025 el murciano se embolsó 2,55 millones de euros por ganar Roland Garros y 4,25 por alzar el título en el US Open. Estos 5'4 'kilos' son el mayor premio en la historia de este deporte.

