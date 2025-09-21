Alcaraz tropieza ante un brillante Fritz y Europa se queda al borde del KO en la Laver Cup

Carlos Alcaraz cedió en la madrugada del sábado al domingo ante Taylor Fritz en su primer partido individual en la Laver Cup 2025, o lo que es lo mismo, el estadounidense fue el segundo tenista tras Jannik Sinner en la final de Wimbledon que ha sido capaz de imponerse al murciano en un partido oficial desde hace cinco meses.

Alcaraz, sin opciones

Fritz, número 5 del mundo, endosó una contundente derrota a Carlitos (6-3 y 6-2 en 1:12) para dejar al Team World a solo dos victorias de alzarse con el título en San Francisco, además, Taylor sumó su primer triunfo ante Alcaraz tras cuatro enfrentamientos.

El español apenas pudo plantar cara al ídolo local, cometió demasiados errores no forzados (19 a 10), sufrió con el segundo saque (38%) y no estuvo fino afrontando las bolas de break en contra (salvó una de cuatro). Al número 1 del mundo, que hoy estrenaba este honor en su primer partido individual, le faltó energía y esa chispa que le caracteriza. En el aspecto individual, el de El Palmar sufrió su primera derrota desde la final de Wimbledon (13 de julio) y su tercera desde el 20 de abril de 2025, cuando perdió la final del Godó ante Rune tras lesionarse en pleno partido. Desde entonces y sin contar con el de hoy había ganado 36 de los 37 partidos oficiales.

Europa 3-9 Mundo

A su derrota se sumó la de Holger Rune ante Cerúndolo, también en dos sets, y la del dobles, donde De Miñaur (antes ganó a Zverev en individuales) y Michelsen superaron a Rune y Ruud. Como las victorias del sábado valían dos puntos el Team World ha cogido una ventaja que puede ser definitiva y afronta el último día de competición con un resultado de 9-3 y con la posibilidad de alzarse con el trofeo si gana dos partidos.

Por su parte, si Europa quiere revalidar el título de 2024 tendrá que ganar los cuatro partidos o tres e imponerse en un desempate (si se llega a un 12-12). El primer equipo que llegue a 13 se proclamará campeón.

Partidos y cuándo juega Alcaraz este domingo

El número 1 de la ATP será el primero en competir este domingo, y lo hará junto a Ruud (vs Michelsen y Opelka) para evitar que el equipo del Mundo disfrute después de su primera bola de campeonato.

Partido 9: Alcaraz/Ruud vs Michelsen/Opelka (21:00 en España).

Partido 10: Mensik vs De Miñaur (22:30 en España). El equipo del Mundo ya podría ser campeón.

Partido 11: Alcaraz vs Cerúndolo (sin horario).

Partido 12: Zverev vs Fritz (sin horario y último partido en caso de empate a 12).

