Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario, detalles y dónde ver en directo las semifinales del Six Kings Slam

Alexander Zverev no fue rival de Taylor Fritz -3-6 y 4-6 en apenas 59 minutos- que a su vez será el primer escollo de Carlos Alcaraz en el torneo de exhibición del Six Kings Slam. El tenista americano, número 4 de la ATP, pasó por encima de un desganado Zverev y buscará ante el murciano un billete para la gran final.

Zverev, muy lejos de Fritz

Un primer partido sin historia y propio de una exhibición, por mucho dinero que haya en juego... Solo Fritz 'quiso' ganarlo, y es que el estadounidense está en el mejor momento de su carrera y las victorias se le caen de las manos. Tanto que le valió un break en cada set para derrotar a un Zverev que vaga sin rumbo por el circuito. Fritz estuvo intratable al saque y además salvó los únicos tres puntos de break en contra, además de conectar 8 aces y ganar el 85% de sus primeros. Sasha, por su parte, se presentó tocado físicamente y sigue 'deprimido' con su juego, y es que en 2025 solo ha ganado un torneo (ATP 500 de Múnich) y las sensaciones en los últimos meses preocupan y mucho.

Taylor, de nuevo rival de Alcaraz

De esta manera, el tenista californiano avanza a semifinales y se verá las caras ante Alcaraz, al que se ha enfrentado tres veces en los últimos meses. Carlitos venció en dos de ellas (semifinales de Wimbledon y final de Tokio), y el americano se impuso en la Laver Cup, un torneo con características muy parecidas al de Riad. En total, el balance es de cuatro victorias para el español y una para Fritz.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Fritz

Por lo tanto, el partido de semifinales de la Six Kings Slam se disputará este jueves 16 de octubre en el primer turno del día, sobre las 14:00 de la tarde de nuestro horario peninsular en España. Un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, con toda la última hora y los detalles del partido de Carlos Alcaraz.

Sinner tampoco da opción a Tsitsipas

Por la otra parte del cuadro, Jannik Sinner -abandonó en Shanghái por calambres- reapareció con una victoria contundente ante Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-3) para meterse en semifinales y cruzarse con Novak Djokovic, que al igual que Alcaraz no tuvo que jugar el partido de cuartos. Tsitsipas, a su vez, reemplazó al lesionado Jack Draper y ocupa el puesto 24, el peor desde que irrumpió con fuerza en el circuito. Tanto que en este 2025 lleva un rumbo parecido al de Zverev, mucho peor incluso, ya que no gana dos partidos oficiales desde el Conde de Godó (mitad de abril) y está muchos escalones por debajo de los jugadores top, y más en estas condiciones.

Las semifinales del Six Kings Slam quedan así: Taylor Fritz-Carlos Alcaraz y Jannik Sinner-Novak Djokovic.

