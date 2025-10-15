Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Baloncesto
Fútbol
Motor
Ciclismo
Deportes

Six Kings Slams

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario, detalles y dónde ver en directo las semifinales del Six Kings Slam

El estadounidense no da opción a un desganado Zverev y será el primer rival del murciano en la exhibición saudí. Consulta la hora y dónde ver el Alcaraz-Fritz del Six Kings Slam. Sinner y Djokovic se enfrentarán por la otra parte del cuadro.

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario, detalles y dónde ver en directo las semifinales del Six Kings Slam | @RiyadhSeason/Antena 3

Publicidad

Alexander Zverev no fue rival de Taylor Fritz -3-6 y 4-6 en apenas 59 minutos- que a su vez será el primer escollo de Carlos Alcaraz en el torneo de exhibición del Six Kings Slam. El tenista americano, número 4 de la ATP, pasó por encima de un desganado Zverev y buscará ante el murciano un billete para la gran final.

Zverev, muy lejos de Fritz

Un primer partido sin historia y propio de una exhibición, por mucho dinero que haya en juego... Solo Fritz 'quiso' ganarlo, y es que el estadounidense está en el mejor momento de su carrera y las victorias se le caen de las manos. Tanto que le valió un break en cada set para derrotar a un Zverev que vaga sin rumbo por el circuito. Fritz estuvo intratable al saque y además salvó los únicos tres puntos de break en contra, además de conectar 8 aces y ganar el 85% de sus primeros. Sasha, por su parte, se presentó tocado físicamente y sigue 'deprimido' con su juego, y es que en 2025 solo ha ganado un torneo (ATP 500 de Múnich) y las sensaciones en los últimos meses preocupan y mucho.

Taylor, de nuevo rival de Alcaraz

De esta manera, el tenista californiano avanza a semifinales y se verá las caras ante Alcaraz, al que se ha enfrentado tres veces en los últimos meses. Carlitos venció en dos de ellas (semifinales de Wimbledon y final de Tokio), y el americano se impuso en la Laver Cup, un torneo con características muy parecidas al de Riad. En total, el balance es de cuatro victorias para el español y una para Fritz.

Horario y dónde ver el Alcaraz-Fritz

Por lo tanto, el partido de semifinales de la Six Kings Slam se disputará este jueves 16 de octubre en el primer turno del día, sobre las 14:00 de la tarde de nuestro horario peninsular en España. Un encuentro que podrás seguir en directo en la web de Antena 3 Deportes, con toda la última hora y los detalles del partido de Carlos Alcaraz.

Sinner tampoco da opción a Tsitsipas

Por la otra parte del cuadro, Jannik Sinner -abandonó en Shanghái por calambres- reapareció con una victoria contundente ante Stefanos Tsitsipas (6-2 y 6-3) para meterse en semifinales y cruzarse con Novak Djokovic, que al igual que Alcaraz no tuvo que jugar el partido de cuartos. Tsitsipas, a su vez, reemplazó al lesionado Jack Draper y ocupa el puesto 24, el peor desde que irrumpió con fuerza en el circuito. Tanto que en este 2025 lleva un rumbo parecido al de Zverev, mucho peor incluso, ya que no gana dos partidos oficiales desde el Conde de Godó (mitad de abril) y está muchos escalones por debajo de los jugadores top, y más en estas condiciones.

Las semifinales del Six Kings Slam quedan así: Taylor Fritz-Carlos Alcaraz y Jannik Sinner-Novak Djokovic.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

España se proclama campeona del mundo de vela en categoría masculina y femenina

El equipo español de vela

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz y Taylor Fritz

Carlos Alcaraz - Taylor Fritz: Horario, detalles y dónde ver en directo las semifinales del Six Kings Slam

Un experto en parkour baja a pulso 22 pisos de un edificio abandonado

Escalofriante descenso al vacío: Un experto en parkour baja a pulso 22 pisos de un edificio abandonado

Rafa Nadal, tras tumbar a Nick Kyrgios

Rafa Nadal, de nuevo criticado por Nick Kyrgios: "Nadie le decía nada... no nos caemos bien"

Vinicius Jr durante el partido ante Corea del Sur
Vinicius

Vinicius Jr, procesado en Brasil por su fiesta de cumpleaños

Carlos Alcaraz durante el torneo de Tokio
Six Kings Slam

Carlos Alcaraz rompe su 'silencio': "¿Jugar el Six Kings Slam? Entiendo las críticas..."

La mansión de la familia Schumacher en Gland, Suiza
Fórmula 1

Acusan a un piloto australiano de violar a una enfermera en 2019 en la mansión de Michael Schumacher

Los hechos denunciados habrían ocurrido en la mansión de la familia Schumacher en Gland, Suiza, en noviembre de 2019. El piloto, cercano a Mick Schumacher, se encuentra en paradero desconocido.

Una imagen de la protesta en Údine, Italia
Protestas | Italia

Caos en Údine con el Italia - Israel: protestas, lanzamiento de bengalas, cargas policiales, varios heridos...

Cerca de 10.000 personas se manifestaron antes del Italia - Israel en las calles de Udine, en Italia. Hubo lanzamiento de bengalas, cargas policiales y varios heridos.

Una imagen del interior del Roig Arena

Ofer Yannay, dueño del Hapoel Tel Aviv: "Mala decisión de la Policía española"

Fotografía de archivo del jugador de Valencia Basket, Jaime Pradilla (i), ante el jugador del Hapoel Tel Aviv, Homer Ginat

El Valencia Basket - Hapoel de la Euroliga, a puerta cerrada: "El club se ve obligado a poner por delante la seguridad de aficionados y trabajadores"

El trofeo de la Copa del Mundo de la FIFA

Mundial Fútbol 2026: selecciones clasificadas, cuándo es el sorteo y posibles rivales de España

Publicidad