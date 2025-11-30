Locura mundial en Catar: McLaren vuelve a liarla, Verstappen gana y Sainz se inventa un nuevo podio, 3º

Max Verstappen infunde puro pánico. Y esta vez, también lo ha hecho McLaren, pero a sus propios pilotos tras un doble error que podría costarles a ambos el título mundial dentro de una semana. El neerlandés se impuso en Catar por delante de Piastri y un maravilloso Sainz que se inventó su segundo podio con el Williams. Alonso terminó séptimo pese a un trompo. El campeón de F1 2025 se conocerá en Abu Dabi. Pueden ganar los tres.

Con todo lo que pasó en Catar este domingo, lo menos relevante sucedió en la salida, con tanto en juego para los tres primeros no terminaron de saltar chispas entre ellos, pero Verstappen pasó a Norris ante la inexistente y entendible falta de defensa del británico, que hoy no podía pecar de atrevido, algo que no le cuesta en exceso. Alonso ganó dos puestos (8º al 6º) y cuando apenas pudimos empezar a leer la carrera, Hulkenberg y Ocon provocaron el primer Safety Car del día. Todos, absolutamente todos entraron a boxes... todos ¡menos los dos McLaren! Una sorpresa tremenda teniendo en cuenta que esta vez era obligatorio parar dos veces. Los de Woking, sin saber muy bien la razón, fiaron su resultado al azar, concretamente a que hubiera otro Safety. Y no se volvió a dar...

Error de McLaren que puede costar el Mundial a sus pilotos

Desde entonces, la misión de los McLaren fue reventar el crono en cada vuelta y abrir hueco para hacer su primera parada y salir justo por delante de Fernando (6º), que estaba creando un tren de DRS tras no poder seguir el ritmo de los de arriba (Antonelli, Sainz, Verstappen...). Pararon ambos papaya en torno a la vuelta 25 y la jugada les salió bien, los dos por delante del asturiano, aunque Norris por los pelos. Unas vueltas más tardes le tocó la procesión al resto, que ya habían pasado por el pitlane tras el Safety.

No hubo mucho movimiento entre medias, y aunque los hubiese todo el foco estaba arriba. Tras la segunda parada de los McLaren, Verstappen tomó el mando definitivamente y como se esperaba apuró todas las opciones del mundo para volver a ser campeón. Y vaya si lo hizo. El neerlandés, campeón de los últimos cuatro títulos, recortó 13 puntos a Lando (4º) y siete a Piastri (2º). El australiano salvó la papeleta en la que le metió su propio equipo pero Lando fue el que pagó muy caro las consecuencias: de salir segundo a ser tercero tras la salida y terminar cuarto gracias a un extraño 'error' de conducción del italiano en las últimas vueltas. Sin duda, McLaren ha puesto a sus pilotos en una situación más que comprometida tras la descalificación de Las Vegas y el grave error de no parar en boxes tras el Safety.

¡El Mundial está que arde! Puede ganar cualquiera

El resultado solo dejó contento a Max, que se 'encontró' con una victoria que no iba a conseguir por ritmo pero que McLaren le sirvió en bandeja. Piastri partió desde la pole y tras la liada de su escudería pudo minimizar daños siendo segundo, el que no lo hizo fue Norris, que apuntaba a ser quinto y que finalizó cuarto después de un error de Antonelli. Hoy, como ya ocurrió en Bakú, se coló en el podio Carlos Sainz. Un pilotaje excepcional y un golpe de buena suerte que supo aprovechar el madrileño para subirse al cajón por segunda vez con el Williams, algo que Albon todavía no ha conseguido.

1: Lando Norris: 408 puntos

2: Max Verstappen: 396 puntos

3: Oscar Piastri: 392 puntos

Alonso, 7º, pudo ser sexto si no hubiera sido por un trompo

El que también cuajó una gran carrera fue Fernando Alonso. Terminó séptimo tras ganar dos puestos en la salida y perderlos por un desafortunado trompo en la recta final, aunque Hajdar le 'devolvió' la posición después de que sus neumáticos dijeran basta. 'Magic' se va de Catar con ocho puntos en el bolsillo y con opciones de adelantar en el Mundial de Pilotos a Hulkenberg y el propio Hajdar. Alonso tiene 48 puntos por los 49 del alemán y los 51 del francés.

