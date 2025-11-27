Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Fútbol

Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

La selección femenina de fútbol se prepara para disputar una vez más una final de la Nations League. Fueron campeonas en 2024 y buscan revalidar su título. Será una final a doble partido contra Alemania. Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes.

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes antes de la final de la Nations League: "Alemania nos la puede liar, pero..." | Vanessa Blasco | Jorge Martínez

Publicidad

Vanessa Blasco
Publicado:

Alba Redondo es delantera de la selección de fútbol femenino y máxima goleadora de la Liga F, en cada partido busca el remate a puerta para sumar goles en cada encuentro y hacer al equipo campeón. "Dentro del área intento buscar todos los remates posibles para poder ayudar al equipo. He metido muchos goles, sí, pero ojalá meta muchos más". Así nos contaba Alba a Antena3 Deportes sus ganas de marcar.

Esos goles Alba los celebra de una forma muy especial para ella. Cada vez que marca se besa su brazo derecho. Lleva un tatuaje con una frase que significa mucho para la jugadora 'arriba los corazones'. Es una tatuaje dedicado a su tío fallecido hace años en una accidente. Siempre le siente presente en el campo. "Pienso que él me ayuda en cada golpeo, en cada desmarque, en cada tiro... siempre dentro del campo", así lo siente Alba cada vez que juega un partido.

"Si hubiese seguido vivo, me hubiese acompañado a Nueva Zelanda, Suiza..."

Su tío hubiera sido su fan incondicional, apoyó a Alba desde que ella era muy pequeña y empezó a aficionarse al fútbol. Ella está segura de que la hubiera acompañado en todos los partidos. "Si hubiese seguido vivo, me hubiese acompañado a Nueva Zelanda, Suiza...ojalá pueda darle más alegrías". Es lo que a Alba le hubiera gustado, tener a su tío siempre con ella y aunque él ya no está, la jugadora sólo piensa en triunfos para mirar al cielo y dedicárselos a él.

Alba juega en el Real Madrid y ha sido convocada por la seleccionadora Sonia Bermúdez, a la que ya conocía y con la que mantiene buena relación, para disputar la final de la Nations League. Una de las citas importantes del calendario femenino. Las chicas buscan revalidar el título que ya consiguieron en 2024. Su rival es Alemania y será una final a doble partido. La vuelta se disputará en casa en el estadio Metropolitano.

"Nuestro rival nos la puede liar pero nosotras trabajamos para que no pase. Queremos ser ambiciosas como venimos siendo, pero haciendo nuestro mejor fútbol y nuestra mejor versión", así ve la jugadora a Alemania pero sin miedo de enfrentarse al rival y poder ser campeonas.

Ella trabajará para marcar todos los goles posibles, con dedicatoria especial a su tío y hacer al equipo campeón para poder revalidar el título de campeonas de la Nations League.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Isabel Rivero, científica y campeona mundial de boxeo: "Salió todo perfecto"

Isabel Rivero, campeona mundial del peso átomo

Publicidad

Deportes

Carlo Alcaraz golpea una pelota en la pista central de Wimbledon

Un tenista describe lo que supone enfrentarse a Carlos Alcaraz: "No quería jugar, solo quería irme a casa"

Merche García, luchadora de MMA y grappling

Merche García, la joven de 17 años que sueña con llegar a la UFC

Alba Redondo atiende a Antena 3 Deportes

Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

Muere un joven de 16 años al intentar hacer un mate en la India
India

Duras imágenes: Muere un joven de 16 años al hacer un mate y aplastarle la canasta

La jornada de pesca de Carlos Alcaraz
Tenis

Las vacaciones de Carlos Alcaraz: adiós al platino, jornada de pesca y partido de NBA en Miami

El gol de Josema Giménez al Inter en el minuto 93
Atlético de Madrid

El cabezazo de Giménez al Inter en el 93' que emociona a los atléticos: "Un gol de todos mis seres queridos"

Apoteosis en el Metropolitano. El central uruguayo del Atlético marcó el 2-1 en el descuento ante el Inter de Milán en Champions y aseguró que el apoyo de su entorno es clave.

Raúl Asencio compartió un storie de su abuelo en el Bernabéu
Liga de Campeones

Raúl Asencio jugó ante el Olympiacos horas después de la muerte de su abuelo: "Dame fuerza en cada paso"

El central canario fue titular en el 3-4 del Real Madrid en Atenas pese a recibir la noticia del fallecimiento de su abuelo horas antes.

Kylian Mbappé celebra uno de sus goles a Olympiacos

El 'enganchón' de Mbappé tras su póker en Atenas: "Es una falta de respeto a ti y una mala pregunta"

Mbappé y Vinícius celebran un gol ante Olympiacos

El Real Madrid gana sufriendo a Olympiacos con un póker de Mbappé (3-4)

Adrian Newey y Fernando Alonso en la presentación del ingeniero inglés con Aston Martin

Adrian Newey, nuevo jefe de equipo de Aston Martin en 2026

Publicidad