Alba Redondo y la dedicatoria de sus goles a su tío fallecido: "Pienso que él me ayuda en cada golpeo"

Alba Redondo es delantera de la selección de fútbol femenino y máxima goleadora de la Liga F, en cada partido busca el remate a puerta para sumar goles en cada encuentro y hacer al equipo campeón. "Dentro del área intento buscar todos los remates posibles para poder ayudar al equipo. He metido muchos goles, sí, pero ojalá meta muchos más". Así nos contaba Alba a Antena3 Deportes sus ganas de marcar.

Esos goles Alba los celebra de una forma muy especial para ella. Cada vez que marca se besa su brazo derecho. Lleva un tatuaje con una frase que significa mucho para la jugadora 'arriba los corazones'. Es una tatuaje dedicado a su tío fallecido hace años en una accidente. Siempre le siente presente en el campo. "Pienso que él me ayuda en cada golpeo, en cada desmarque, en cada tiro... siempre dentro del campo", así lo siente Alba cada vez que juega un partido.

"Si hubiese seguido vivo, me hubiese acompañado a Nueva Zelanda, Suiza..."

Su tío hubiera sido su fan incondicional, apoyó a Alba desde que ella era muy pequeña y empezó a aficionarse al fútbol. Ella está segura de que la hubiera acompañado en todos los partidos. "Si hubiese seguido vivo, me hubiese acompañado a Nueva Zelanda, Suiza...ojalá pueda darle más alegrías". Es lo que a Alba le hubiera gustado, tener a su tío siempre con ella y aunque él ya no está, la jugadora sólo piensa en triunfos para mirar al cielo y dedicárselos a él.

Alba juega en el Real Madrid y ha sido convocada por la seleccionadora Sonia Bermúdez, a la que ya conocía y con la que mantiene buena relación, para disputar la final de la Nations League. Una de las citas importantes del calendario femenino. Las chicas buscan revalidar el título que ya consiguieron en 2024. Su rival es Alemania y será una final a doble partido. La vuelta se disputará en casa en el estadio Metropolitano.

"Nuestro rival nos la puede liar pero nosotras trabajamos para que no pase. Queremos ser ambiciosas como venimos siendo, pero haciendo nuestro mejor fútbol y nuestra mejor versión", así ve la jugadora a Alemania pero sin miedo de enfrentarse al rival y poder ser campeonas.

Ella trabajará para marcar todos los goles posibles, con dedicatoria especial a su tío y hacer al equipo campeón para poder revalidar el título de campeonas de la Nations League.

