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Las protestas antiinmigrantes incendian Belfast después del apuñalamiento de un hombre

Advertimos de la extrema dureza de las imágenes. El origen del caos y las protestas ha sido el ataque de un hombre de origen sudanés a otro varón.

Ataque en Belfast

Las protestas antiinmigrantes hacen arder Belfast después del apuñalamiento a un hombre | Antena 3 Noticias

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Miriam Vázquez
Publicado:

Belfast arde en medio de protestas antiinmigrantes. El detonante ha sido el ataque con cuchillo de un hombre de origen sudanés que trataba de degollar a otro. Las imágenes, de extrema dureza, han prendido la llama en todo el país. En las imágenes se puede ver a varias personas intentando salvar a un hombre al que otro varón intenta degollar. La víctima está grave en el hospital.

Las protestas han sido una reacción inmediata. Caos absoluto, violentas protestas antiimmigración por toda la ciudad. Las llamas invaden todas las calles, autobuses y coches incendiados y también algunas casas en las que, presuntamente residen migrantes. Decenas de camiones de bomberos y agentes de Policía tratan de poner calma incluso con cargas, pero el humo y el caos reina por todos los rincones. Han llegado también a verse peleas entre los propios manifestantes.

Un residente de Belfast dijo a la agencia AFP que "Alrededor de las 19:30h , empezaron a prender fuego a los contenedores de basura". La primera ministra de Irlanda del Norte, Michelle O’Neill ha condenado los hechos en su perfil de X en un mensaje en el que califica estas actuaciones de "cobardía repugnante".

"Grupos de hombres enmascarados que queman familias fuera de sus hogares no son nada menos que una cobardía repugnante. Esto no tiene nada que ver con la comunidad. Esto es simple y llanamente matonería. El ataque en el norte de Belfast fue atroz e injusto. Pero hay intentos peligrosos de explotar eso para atacar y agredir a personas inocentes que simplemente intentan vivir, trabajar y criar a sus familias aquí. El racismo, la intimidación y la violencia están mal dondequiera que ocurran. No puede haber excusa ni justificación para estos ataques esta noche. Nadie quiere ver esto en nuestras calles y una vez más apelo a la calma".

Figuras como Tommy Robinson hacían un llamamiento días pasados a "destrozar" un "sistema en contra de la gente blanca".

"Como todos, quedé conmocionado por la policía dejando morir a Henry Nowak porque oyeron "racismo", pero no sorprendido. Crecí viendo en acción la policía de dos niveles. Y todo está en su sitio web. Todo el sistema está en contra de la gente blanca. ¡Y debe ser destrozado!".

También se ha pronunciado apoyando las protestas Elon Musk. "Solo Restaurar Gran Bretaña puede salvar a Gran Bretaña. Es la única manera".

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