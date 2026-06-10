Palmarés del Mundial: Todos los campeones de la Copa del Mundo a lo largo de la historia

Ya está aquí la Copa del Mundo 2026. La gran cita del fútbol mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, vuelve a reunir a las mejores selecciones del planeta en busca del trofeo más prestigioso del deporte.

Solo 8 países se han coronado

A lo largo de la historia, solo ocho países han conseguido proclamarse campeones del mundo desde que Uruguay organizó y ganó la primera edición en 1930.

La lucha por el título ha estado tradicionalmente dominada por Europa y Sudamérica, los dos continentes que monopolizan el palmarés del torneo. Las selecciones europeas suman 12 títulos, mientras que las sudamericanas acumulan 10.

La selección con más Mundiales

Brasil es el país más laureado de la historia de la Copa del Mundo. Además, es la única selección que ha participado en todas las ediciones del torneo.

¿Qué selección ha ganado más Mundiales?

Brasil - 5

Alemania - 4 (tres como Alemania Occidental y uno como Alemania unificada)

Italia - 4

Argentina - 3

Francia - 2

Uruguay - 2

España - 1

Inglaterra - 1

Lista completa de todos lo campeones

1930: Uruguay

1934: Italia

1938: Italia

1950: Uruguay

1954: Alemania Occidental

1958: Brasil

1962: Brasil

1966: Inglaterra

1970: Brasil

1974: Alemania Occidental

1978: Argentina

1982: Italia

1986: Argentina

1990: Alemania Occidental

1994: Brasil

1998: Francia

2002: Brasil

2006: Italia

2010: España

2014: Alemania

2018: Francia

2022: Argentina

España busca su segunda estrella

La selección española conquistó su único Mundial en Sudáfrica 2010 gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en la final frente a Países Bajos.

Ahora, bajo la dirección de Luis de la Fuente y tras conquistar la Eurocopa 2024, la Roja llega a 2026 como una de las candidatas a luchar por un segundo título mundial.

Mientras tanto, Argentina defenderá la corona conquistada en Qatar 2022 y Brasil intentará ampliar un palmarés que sigue siendo el más exitoso de la historia del torneo.

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