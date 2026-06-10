Mundial 2026
Palmarés del Mundial: Todos los campeones de la Copa del Mundo a lo largo de la historia
¿Qué selección ha ganado más Mundiales? ¿Cuántos países lo han conseguido? El palmarés completo antes de la Copa del Mundo 2026.
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Ya está aquí la Copa del Mundo 2026. La gran cita del fútbol mundial, que se disputa en Estados Unidos, México y Canadá, vuelve a reunir a las mejores selecciones del planeta en busca del trofeo más prestigioso del deporte.
Solo 8 países se han coronado
A lo largo de la historia, solo ocho países han conseguido proclamarse campeones del mundo desde que Uruguay organizó y ganó la primera edición en 1930.
La lucha por el título ha estado tradicionalmente dominada por Europa y Sudamérica, los dos continentes que monopolizan el palmarés del torneo. Las selecciones europeas suman 12 títulos, mientras que las sudamericanas acumulan 10.
La selección con más Mundiales
Brasil es el país más laureado de la historia de la Copa del Mundo. Además, es la única selección que ha participado en todas las ediciones del torneo.
¿Qué selección ha ganado más Mundiales?
- Brasil - 5
- Alemania - 4 (tres como Alemania Occidental y uno como Alemania unificada)
- Italia - 4
- Argentina - 3
- Francia - 2
- Uruguay - 2
- España - 1
- Inglaterra - 1
Lista completa de todos lo campeones
- 1930: Uruguay
- 1934: Italia
- 1938: Italia
- 1950: Uruguay
- 1954: Alemania Occidental
- 1958: Brasil
- 1962: Brasil
- 1966: Inglaterra
- 1970: Brasil
- 1974: Alemania Occidental
- 1978: Argentina
- 1982: Italia
- 1986: Argentina
- 1990: Alemania Occidental
- 1994: Brasil
- 1998: Francia
- 2002: Brasil
- 2006: Italia
- 2010: España
- 2014: Alemania
- 2018: Francia
- 2022: Argentina
España busca su segunda estrella
La selección española conquistó su único Mundial en Sudáfrica 2010 gracias al histórico gol de Andrés Iniesta en la final frente a Países Bajos.
Ahora, bajo la dirección de Luis de la Fuente y tras conquistar la Eurocopa 2024, la Roja llega a 2026 como una de las candidatas a luchar por un segundo título mundial.
Mientras tanto, Argentina defenderá la corona conquistada en Qatar 2022 y Brasil intentará ampliar un palmarés que sigue siendo el más exitoso de la historia del torneo.
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