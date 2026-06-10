Julio Panizo, profesor de protocolo, explica por qué el papa ha hablado catalán en Barcelona: "Es normal que haga guiños al idioma"

Después de cuatro días en Madrid, el papa León XIV aterrizó el martes en Barcelona. Días antes de su llegada a la Ciudad Condal y mientras se producía el saludo a los parlamentarios en el Congreso, la portavoz de Junts Miriam Nogueras, le pidió a León XIV que hablase en catalán durante su visita a Cataluña. Nogueras le declaró a León XIV que "hablar de la lengua de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto".

Al llegar a la capital de Cataluña, León XIV comenzó la eucaristía con motivo de la bendición de la Torre de Jesucristo del templo ideado por Antonio Gaudí. Según pudo leerse en el libreto de la misa, León XIV habló en catalán con la fórmula que, en castellano dice, "en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo". Las dos lenguas oficiales en Cataluña, castellano y catalán, se intercalaron durante la misa. Entre las peticiones de esta eucaristía, destaca especialmente la que se dedicó en catalán para rezar a Dios "por los responsables de la sociedad civil para que ejerciten sus responsabilidades con honestidad y justicia al servicio de los ciudadanos y del bien común".

"Cuando el papa visita un país con el que no tiene lengua común, es normal que haga guiños al idioma del país que viene"

Pese a la petición de Miriam Nogueras, ya estaba previsto que el papa hablase catalán desde mucho antes. Julio Panizo, profesor de protocolo en la UNED, ha explicado en Antena 3 Noticias el motivo por el que León XIV habló en catalán. Tal y como ha detallado, "este tipo de discursos están previstos con semanas de antelación porque estos discursos se envían entre los diferentes actores para hacer coincidir las temáticas". Además, ha asegurado que "hemos visto que el catalán está presente en todos los discursos" y reitera que eso "era lo previsto y suele ser lo normal": "Cuando el papa visita un país extranjero con el que no tiene una lengua común, es normal que haga guiños al idioma del país que visite".

"La despedida en Tenerife también será con honores y acudirán los Reyes"

Dejando a un lado el asunto del idioma, Panizo ha explicado las diferencias de protocolo entre su llegada a Madrid y a Barcelona. Según Panizo, la principal diferencia reside en que en Madrid se le recibió como "jefe de Estado" y por ese motivo, "vimos un despliegue de alfombra roja y autoridades". Tal y como ha detallado el experto en protocolo, ese recibimiento fue "a un jefe de estado". Al ser recibido como jefe de estado en Madrid, en Barcelona "solo estuvo el presidente autonómico como máxima autoridad por la cortesía que significa recibir a un jefe de estado". Por otro lado, Panizo subraya que encontraremos algo similar a lo observado en Madrid en Canarias: "En la despedida en el aeropuerto de Tenerife estarán los Reyes porque es el momento en el que el jefe del estado se despide oficialmente".

"Se encontró con Bad Bunny en el Bernabéu"

Sobre el sorprendente encuentro del papa con Bad Bunny, Julio Panizo destaca que "el encuentro entre ambos fue justo cuando el papa llegó al Bernabéu" y detalla que "hay muchos momentos, en traslados o puntos de llegada o salida, donde personas concretas y autorizadas se encuentran con el papa".