Rafa Nadal: "Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, aún no ha acabado su misión en el club"

Rafa Nadal, leyenda del tenis y ganador de 22 grand slam, ha atendido a los medios de comunicación con motivo de su participación en el torneo benéfico de golf 'La batallas de las estrellas', en el campo mallorquín de Pula. El campeón de 14 Roland Garros fue preguntado, en su calidad de socio del Real Madrid, por las elecciones del pasado domingo y el manacorí aclaró que no votó, pero que "Florentino es el mejor presidente de la historia" del club blanco.

"No voté. Ambos han hecho una buena campaña. Y al final esto es democracia, y el ganador es el ganador. Florentino es, en mi opinión, el mejor presidente de la historia del Real Madrid. Así que creo que aún no ha acabado su misión en el club y Enrique Riquelme tendrá tiempo", ha explicado Rafa Nadal.

El extenista balear ha recordado que "hay cosas que tienen sus tiempos, Florentino lleva 26 años como presidente y los años pasan para todos".

"Florentino ha sido presidente durante 26 años y el tiempo pasa para todo el mundo. Llegará un momento, supongo, en que tendrá que dejarlo. Y Enrique, bueno, no lo sé. Hoy es hoy y mañana será mañana. No tengo ni idea de lo que ocurrirá mañana. Hoy quería ganar; ya veremos si dentro de unos años sigue queriendo hacerlo. Además, su vida personal evolucionará y su vida profesional también. Siempre es muy arriesgado hacer predicciones a varios años vista", valoró Rafa Nadal.

"Zverev es un jugador que, por su nivel técnico merecía ganar un grand slam"

En clave tenística, Rafa Nadal se refirió al triunfo de Alexander Zverev en el último Roland Garros y admitió que el jugador alemán "merecía ganar un grand slam".

"Confiábamos en él, básicamente. Creo que es un jugador que, por su nivel técnico merecía ganar un grand slam. Pasaban los años y todavía no lo había conseguido. En este caso tuvo una oportunidad y la aprovechó bien. Es algo positivo para el tenis que alguien como él, que lleva tantos años persiguiendo ese sueño, haya podido conquistar un grand slam", indicó Rafa Nadal.

Por último, Rafa Nadal habló sobre la situación actual del circuito, haciendo mención Rafa Jódar y el gran 2026 que está firmando.

"Rafa Jódar ha tenido una progresión muy fuerte en el ránking este año. Sólo alguien con una gran capacidad puede hacer algo así. Obviamente está Carlos (Alcaraz), que se recuperará de la lesión seguro porque es demasiado bueno como para que no sea así. Y también Martín Landaluce, el chico de la academia, que este año está dando pasos muy importantes. En los últimos meses ha progresado muchísimo. Carlos ya es uno de los mejores jugadores de la historia, del resto tendremos que esperar para ver la capacidad de mejora diaria", concluyó Nadal.