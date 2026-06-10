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Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

Ha ocurrido cerca de la comisaría de Policia Nacional de la calle Balmes. Los testigos aseguran que oyeron un disparo.

Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

Asesinado un hombre de un disparo en plena calle en Barcelona

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Belén Montero
Publicado:

Los Mossos d'Esquadra investigan el asesinato de un hombre esta mañana en plena calle en Barcelona, en el distrito barcelonés de Sarrià-Sant Gervasi, según han informado fuentes policiales.

Agentes de la División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra han abierto diligencias en relación con el crimen, que ha ocurrido hacia las 09.50 horas de esta mañana en la calle Balmes. Por el momento, los Agentes de la Unidad de Investigación Criminal (UIC) de los Mossos d'Esquadra siguen trabajando para identificar a la víctima y recabar indicios que permitan esclarecer las circunstancias y el motivo del tiroteo.

Los testigos aseguran que se oyó un disparo y la gente empezó "a chillar y a correr". Según el diario 'La Vanguardia', una persona ha visto cómo el asesino se ha acercado por detrás a la víctima y le ha disparado a la cabeza. Al parecer, el asesino se ha acercado para realizar un segundo disparo, pero al comprobar que ya había muerto, ha escapado corriendo del lugar.

El lugar del tiroteo está muy cerca del sitio desde donde el papa saldrá hacia la Sagrada Familia

El lugar donde ha tenido lugar el tiroteo está próximo a la confluencia entre las calles Rosselló y Diagonal de Barcelona, desde donde esta tarde está previsto que salga el papamóvil desde el que León XIV iniciará su recorrido hacia la Sagrada Familia. Fuentes policiales descartan que este tiroteo esté relacionado con la visita del papa León XIV a Barcelona, que ha obligado a las fuerzas de seguridad a blindar la ciudad para garantizar la seguridad del evento.

Este artículo es una noticia de última hora sobre un asesinato en Barcelona y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre un asesinato en Barcelona en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, Instagram y Tiktok.

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