El juez que investiga a Zapatero pide permiso a EEUU para usar como prueba el móvil de un exdirectivo de Plus Ultra

El juez José Luis Calama, que investiga al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, ha pedido a Estados Unidos poder usar como prueba en el llamado 'caso Plus Ultra' el contenido del móvil del empresario venezolano Rodolfo Reyes Rojas, accionista de referencia de esta aerolínea y que en algunos mensajes habla de José Luis Rodríguez Zapatero como participante en la concesión del rescate de 53 millones de euros a esta compañía.

Calama ha hecho esta petición en un auto en una comunicación dirigida a la agencia estadounidense Homeland Security Investigations (HSI), que es un organismo federal de investigación criminal de este país.

El instructor explica que el contenido del móvil de Reyes Rojas le fue facilitado el pasado 18 de marzo y que ha sido utilizado hasta ahora "como elemento de investigación". No obstante, el auto apunta que "dada su relevancia para el esclarecimiento de los hechos investigados, resulta necesario determinar las condiciones de su eventual incorporación al proceso para poder ser utilizado, en su caso, en el plenario, como medio de prueba con plenos efectos procesales".

"Corrupción y ocultación de activos"

El juez señala que la cooperación estadounidense en el caso 'Plus Ultra' ha permitido conseguir "información relevante sobre una investigación transnacional iniciada en 2018 contra una red de empresarios venezolanos y personas políticamente expuestas dedicada al blanqueo de capitales, corrupción y ocultación de activos mediante estructuras financieras sofisticadas, empresas pantalla, fideicomisos y operaciones internacionales".

Las operaciones sobre las que se indaga incluyen el "desfalco de fondos públicos, fraude, sobornos y adquisición de bienes en múltiples jurisdicciones". Para ello, están colaborando el HSI en Nueva York, Tampa, Miami y Boston y autoridades de Francia, Suiza, España, Andorra y Portugal.

Calama detalla que una de las líneas de investigación se centra en Reyes Rojas, al que se investiga "por blanqueo y evasión de sanciones mediante compañías como Plus Ultra, Capital Bank, Panacorp y Dinosaur Bank".

Asimismo, añaden que Estados Unidos logró el contenido de una llamada de este investigado fechada en 2021 y que, aunque en el inicio estaba "orientada al contrabando", reveló comunicaciones con instrucciones para mover "fondos ilícitos, gestionar préstamos de rescate y coordinar pagos ilegales".

El magistrado también añade que el material del móvil de este empresario venezolano pudiera "tener relevancia para la investigación española relativa al caso". Por ese motivo, en un principio se pidió una autorización para su "uso judicial" en España y ahora, se pide a las autoridades estadounidenses usar los mensajes "como medio de prueba en el proceso penal español", lo que implica que pueda ser empleado en el procesamiento de personas como Zapatero.

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