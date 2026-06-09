Trump acusa a Irán de haber derribado un helicóptero de combate Apache y afirma que "tiene el deber de responder"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha acusado a Irán del derribo de un helicóptero de combate Apache y asegura que "tiene el deber de responder". El helicóptero estadounidense fue derribado la pasada noche en el estrecho de Ormuz. No hubo víctimas. En su red social 'Truth Social', el presidente de EEUU ha cargado contra Teherán: "Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque".

"Acabo de ser informado por nuestras Fuerzas Armadas de que anoche los iraníes derribaron uno de nuestros helicópteros Apache de alta tecnología mientras patrullaba el estrecho de Ormuz", explicó Trump en su red Truth Social. "Dos pilotos estuvieron involucrados, ambos sanos y salvos. No obstante, Estados Unidos debe, necesariamente, responder a este ataque", ha manifestado el republicano.

El helicóptero Apache cayó cerca de la costa de Omán, donde los dos soldados a bordo sobrevivieron. Así lo reveló el Comando Central de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos (Centcom). Fuerzas estadounidenses rescataron a los dos tripulantes del helicóptero AH-64 Apache. También el lunes, en el golfo de Omán, el Ejército estadounidense disparó a un buque petrolero por violar el bloqueo que Washington impone desde el 13 de abril contra embarcaciones que salen y llegan a puertos iraníes.

Mientras, la guerra en Oriente Medio continúa. Israel ignora las peticiones de Estados Unidos de detener su ofensiva en Líbano y sus ataques contra la antigua ciudad de Tiro han dejado al menos nueve muertos y alrededor de 30 heridos. Trump a exigir el lunes el fin "inmediato" de los disparos, también por parte de su aliado israelí. El presidente estadounidense dijo en la madrugada de este martes que podría alcanzar un acuerdo con Irán en "dos o tres días", el enésimo plazo que plantea tras varias semanas de negociación con la República Islámica.

En busca de un acuerdo

El vicepresidente de Estados Unidos, J. D. Vance, defendió los esfuerzos de la Administración de Donald Trump para alcanzar un acuerdo con Irán y aseguró que Washington continuará las negociaciones aunque Israel no esté de acuerdo "Israel puede estar de acuerdo o no, pero fundamentalmente creemos que esto es lo mejor para Estados Unidos", dijo al ser cuestionado sobre el avance de las conversaciones con Teherán, durante una entrevista exclusiva con Fox News.

Vance defendió la continuidad del diálogo al afirmar que la estrategia de la Casa Blanca busca "reducir los riesgos de conflicto y abrir un espacio real de negociación", frente a la alternativa de romper el contacto diplomático. Subrayó que el enfoque actual responde a una evaluación de intereses nacionales, al sostener que cree "que este enfoque sirve mejor a los intereses de Estados Unidos a largo plazo".

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