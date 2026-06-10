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¡Pánico total! Una spidercam cae al césped desde varios metros de altura en un amistoso entre Hungría y Kazajistán

La tragedia sobrevoló el Nagyerdei Stadion de Debrecen, en Debrecen (Hungría).

Momento en el que cae la spidercam en el césped de Nagyerdei Stadion de Debrecen

Momento en el que cae la spidercam en el césped de Nagyerdei Stadion de DebrecenRedes Sociales

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El amistoso diputado entre Hungría y Kazajistán (3-1) estuvo muy cerca de finalizar en tragedia después de que una spidercam, las cámaras que van sobre un cable y están suspendidas a varios metros de altura sobre el césped, se desplomara sobre el terreno de juego, cayendo justo al lado de un cámara.

Todo ocurrió en el minuto 26 del primer tiempo, cuando la camara tipo araña comenzó a desprender humo antes de precipitarse de forma brutal contra el césped, estrellándose a escasos metros de un cámara que grababa el partido desde la banda del Nagyerdei Stadion de Debrecen, en Debrecen (Hungría).

El árbitro Pavle Ilic se vio obligado a detener el partido para que se pudieran retirar los trozos de la spidercam del terreno de juego. Unos minutos después, el encuentro se pudo reanudar sin problemas.

Pese al tremendo susto, no se registró ningún herido, gracias en parte, a que ningún jugador ni operario de cámara se encontraba en el momento de la caída de la spidercamp en esa zona del campo. La secuencia se viralizó rápidamente y en la redes sociales comenzaron a circular varias tomas del momento en el que la spidercam cae al césped desde una altura considerable.

El amistoso finalizó con el triunfo de Hungría (3-1), con los goles de Dominik Szoboszlai, Andras Schafer y Toth Rajmund. Maily adelantó a Kazajistán en la primera parte, pero el conjunto magiar remontó en la segunda parte.

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