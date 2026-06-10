Antena 3Noticias
Última hora
Mundial 2026
La Selección
LaLiga
Champions League
Fútbol
Deportes

Mundial 2026

Las protestas de maestros en México amenazan con el boicot al Mundial 2026

La policía bloquea una marcha que se dirigía al Estadio Ciudad de México

Las protestas de maestros en México amenazan con el boicot al Mundial

Las protestas de maestros en México amenazan con el boicot al MundialReuters

Publicidad

Pablo Caminero
Publicado:

Esta semana comienza el Mundial de Fútbol masculino y el Estadio Ciudad de México albergará el partido de inauguración (México - Sudáfrica). Hacia ese mismo estadio se dirigía ayer la marcha organizada por el sindicato CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), pero la policía les bloqueó el paso con remolques, grúas y barricadas.

Las protestas comenzaron hace algo más de un mes, tras la entrega del CNTE del pliego petitorio al Gobierno el 1 de mayo, Día del Trabajo. Los miembros del sindicato piden negociar con sobre las pensiones, los salarios y las reformas del sector educativo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció con anterioridad que no reprimiría las protestas y aseguró que no habrá problemas para la inauguración del campeonato.

El gobierno de Sheinbaum ha defendido que no tiene recursos suficientes para dar a la CNTE lo que exige: un sistema de pensiones financiado por el Estado y una subida de salarios. Sin embargo, Sheinbaum añadió que, pese a estar de acuerdo en que es necesario un fortalecimiento de la educación, "hay grupos que nos quieren provocar, y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión".

Ahora, la CNTE ha amenazado con intensificar las protestas el próximo jueves, día de la inauguración. Es un día que se prevé caótico en la ciudad y se ha decretado el teletrabajo para los funcionarios y se cerrarán los colegios. Todo por el posible colapso del tráfico que provocará el primer partido, México contra Sudáfrica.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Jarbas Meneghini Carlini, artesano brasileño que realiza copias de la Copa del Mundo: "Las comienzo a hacer en enero, son seis meses fabricando..."

Jarbas Meneghini Carlini, artesano brasileño

Publicidad

Deportes

Carlos Alcaraz en el Mutua Madrid Open 2026

Agassi, sobre Alcaraz: "Sería útil que él o alguien explicara la naturaleza exacta de su lesión"

Rafa Nadal, en el Pula Golf, en Son Servera (Mallorca)

Rafa Nadal: "Florentino es el mejor presidente de la historia del Real Madrid, aún no ha acabado su misión en el club"

Momento en el que cae la spidercam en el césped de Nagyerdei Stadion de Debrecen

¡Pánico total! Una spidercam cae al césped desde varios metros de altura en un amistoso entre Hungría y Kazajistán

Las protestas de maestros en México amenazan con el boicot al Mundial
Mundial 2026

Las protestas de maestros en México amenazan con el boicot al Mundial 2026

Serena Williams se abraza con Victoria Mboko
Tenis

Así fue el regreso de Serena Williams a las pistas a sus 44 años

José Mourinho, en el partido ante el SC Braga
Real Madrid

El Benfica dice adiós a Mourinho y solo falta el anuncio oficial del Real Madrid

El club lisboeta informa de la intención del Real Madrid de formalizar la compra del técnico de Setúbal por 15 millones de euros. Marco Silva, nuevo entrenador del Benfica.

Maradona, con la Copa del Mundo en México 1986
Mundial 2026

Palmarés del Mundial: Todos los campeones de la Copa del Mundo a lo largo de la historia

¿Qué selección ha ganado más Mundiales? ¿Cuántos países lo han conseguido? El palmarés completo antes de la Copa del Mundo 2026.

El Real Madrid confirma la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez

El Real Madrid confirma la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atleti responde: "Nos hacen reír más que el Barcelona"

Johannes Klaebo, con la periodista Vanessa Blasco

Johannes Klaebo, leyenda con once medallas de oro: "Cuando era niño soñaba con ser el mejor del mundo"

El Estadio Azteca, el BMO Field y el SoFi Stadium

Cuándo y cómo será la triple ceremonia de inauguración del Mundial 2026

Publicidad