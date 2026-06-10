Las protestas de maestros en México amenazan con el boicot al Mundial 2026

Esta semana comienza el Mundial de Fútbol masculino y el Estadio Ciudad de México albergará el partido de inauguración (México - Sudáfrica). Hacia ese mismo estadio se dirigía ayer la marcha organizada por el sindicato CNTE (Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación), pero la policía les bloqueó el paso con remolques, grúas y barricadas.

Las protestas comenzaron hace algo más de un mes, tras la entrega del CNTE del pliego petitorio al Gobierno el 1 de mayo, Día del Trabajo. Los miembros del sindicato piden negociar con sobre las pensiones, los salarios y las reformas del sector educativo. La presidenta Claudia Sheinbaum anunció con anterioridad que no reprimiría las protestas y aseguró que no habrá problemas para la inauguración del campeonato.

El gobierno de Sheinbaum ha defendido que no tiene recursos suficientes para dar a la CNTE lo que exige: un sistema de pensiones financiado por el Estado y una subida de salarios. Sin embargo, Sheinbaum añadió que, pese a estar de acuerdo en que es necesario un fortalecimiento de la educación, "hay grupos que nos quieren provocar, y no necesariamente son de maestros. O sea, que lo que buscan es que haya represión".

Ahora, la CNTE ha amenazado con intensificar las protestas el próximo jueves, día de la inauguración. Es un día que se prevé caótico en la ciudad y se ha decretado el teletrabajo para los funcionarios y se cerrarán los colegios. Todo por el posible colapso del tráfico que provocará el primer partido, México contra Sudáfrica.