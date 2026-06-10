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El Benfica dice adiós a Mourinho y solo falta el anuncio oficial del Real Madrid

El club lisboeta informa de la intención del Real Madrid de formalizar la compra del técnico de Setúbal por 15 millones de euros. Marco Silva, nuevo entrenador del Benfica.

José Mourinho, en el partido ante el SC Braga

José Mourinho, en el partido ante el SC BragaReuters

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Pasadas las once de la noche de este martes, el Benfica hacía oficial el adiós de José Mourinho y la intención del Real Madrid de hacerse con el entrenador portugués a cambio de 15 millones de euros, todo con el visto bueno del técnico de Setúbal.

"Benfica SAD comunicó a la CMVM que el Real Madrid CF formalizó la intención de contratar a José Mourinho por un valor de 15 millones de euros, habiendo el entrenador dado su acuerdo. Gracias, José Mourinho", informaba el Benfica a las 23:04 horas en un comunicado remitido a la Comisión del Mercado de Valores de Portugal.

Acto seguido, solo dos minutos después, el club lisboeta anunciaba la contratación de Marco Silva, procedente del Fulham, para sustituir a Mourinho.

"Acuerdo con Marco Silva. La Sport Lisboa e Benfica, SAD informa, en un comunicado a la CMVM, que ha llegado a un acuerdo con Marco Silva para la celebración de un contrato de trabajo válido por dos temporadas, extensible hasta 2028/29", indicaba el Benfica en sus redes sociales.

El Real Madrid hace oficial el adiós de Arbeloa... a la espera de anunciar a Mourinho

De esta forma, el siguiente paso lo debe dar el Real Madrid, anunciando la llegada de José Mourinho y, en concreto, la fecha en la que será presentado como sustituto de Álvaro Arbeloa. El entrenador salmantino dejó de ser técnico del club blanco este martes, tras un comunicado del club presidido por Florentino Pérez, en el que se agradecía al español "su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera".

"El Real Madrid C. F. y Álvaro Arbeloa han llegado a un acuerdo para poner fin a su etapa como entrenador del primer equipo. El Real Madrid se siente muy agradecido a Álvaro Arbeloa, que durante toda su trayectoria en el club, desde que llegó a nuestra cantera, ha demostrado siempre lealtad, compromiso y profesionalidad. Su figura representa un ejemplo de los valores de nuestro club", indicaba el Real Madrid en un comunicado.

"El Real Madrid, que será siempre su casa, le desea a Álvaro Arbeloa y a toda su familia mucha suerte en esta nueva etapa de sus vidas", concluía el comunicado del club blanco.

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