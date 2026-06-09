Cuándo y cómo será la triple ceremonia de inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 ya está aquí y este jueves se jugarán los dos primeros partidos en el Estadio Azteca (México vs Sudáfrica) y en el Estadio Akron de Zapopan (Corea del Sur vs República Checa). La Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá se jugará del 11 de junio al 19 de julio y, por primera vez en la historia de los Mundiales, habrá tres ceremonias de inauguración en México, Toronto y los Ángeles.

La FIFA ha ofrecido los detalles de esta inédita triple ceremonia de inauguración en el Estadio Azteca (Ciudad de México), el BMO Field (Toronto) y SoFi Stadium (Los Ángeles). Cada una de las tres ceremonias de inauguración del Mundial 2026 comenzará 90 minutos antes de los partidos México - Sudáfrica, Canadá - Bosnia y Estados Unidos - Paraguay.

De esta forma, la primera ceremonia se llevará a cabo el jueves 11 de junio a las 19:30 horas en el Estadio Azteca, en Ciudad de México. Artistas como Shakira o Burna Boy, que interpretarán 'Dai Dai' -la canción oficial del Mundial 2026-, han sido confirmados para esta primera ceremonia en territorio mexicano, junto a Andrea Bocelli, Elena Rose o Belinda.

La segunda ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se llevará a cabo el viernes 12 de junio en el BMO Field de Toronto y el espectáculo comenzará a las 19:30 horas (horario peninsular), es decir, 90 minutos antes del pitido inicial del Canadá - Bonsia Herzegovina.

Para la ceremonia de inauguración en Toronto se ha confirmado al actuación de Alanis Morissette, Alessia Cara, Elyanna, Jessie Reyez, Michael Bublé, Nora Fatehi, Sanjoy, Vegedream y William Prince

"La ceremonia de apertura en Toronto será un reflejo poderoso de la identidad de Canadá y de la energía que rodea a la Copa Mundial de la FIFA 2026™", explica el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"A través de la música, la cultura y actuaciones inolvidables, daremos la bienvenida al mundo con una celebración que es exclusivamente canadiense y que también está conectada con una historia más amplia que se desarrolla en México y Estados Unidos. Será un momento de orgullo, unidad y expectación cuando Canadá ocupe su lugar en el escenario más grande del fútbol", indica Infantino.

Por último, la tercera y última ceremonia inaugural del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se llevará a cabo en la madrugada del viernes 12 al sábado 13 de junio a las 01:30 horas (horario peninsular) en el SoFi Stadium (Los Ángeles), justo antes del Estados Unidos - Paraguay.

La FIFA y la organización del Mundial 2026 han confirmado las actuaciones de Katy Perry, Future, Anitta, LISA, Rema y Tyla en el SoFi Stadium.

"La ceremonia inaugural en Los Ángeles representa la magnitud de lo que será la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La lista de artistas refleja la diversidad cultural de Estados Unidos y la vitalidad de sus muchas diásporas, y resalta la influencia del país en la música, el entretenimiento y la cultura pop, a la vez que muestra cómo la música une a las personas de todo el país", apunta Gianni Infantino.

Horarios de las ceremonias de inauguración del Mundial 2026

El Mundial 2026 contará con tres ceremonias de inauguración en el Estadio Azteca (Ciudad de México), el BMO Field (Toronto) y SoFi Stadium (Los Ángeles).

La primera ceremonia de inauguración se celebrará en el Estadio Azteca (Ciudad de México) el jueves 11 de junio a las 19:30 horas (horarios peninsular); la segunda ceremonia tendrá lugar el viernes 12 de junio en el BMO Field (Toronto) a las 19:30 horas (horario peninsular); mientras que la tercera y última ceremonia de inauguración del Mundial 2026 se celebrará en el SoFi Stadium (Los Ángeles) en la madrugada del viernes 12 al sábado 13 de junio a las 01:30 horas (horario peninsular).