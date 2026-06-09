Johannes Klaebo, leyenda con once medallas de oro: "Cuando era niño soñaba con ser el mejor del mundo"

Johannes Klaebo ya es una leyenda del deporte y sólo tiene 29 años, así lo acreditan sus once oros olímpicos en esquí de fondo, sólo la mitad de esas medallas (Seis) las sumó en los últimos Juegos de Invierno de Milán y Cortina donde Klaebo fue la estrella. Participó en las seis pruebas masculinas y ganó todas, haciendo pleno de oros. Con la boca abierta nos dejó viéndole subir a 18 kilómetros por hora con los esquíes por una cuesta empinada.

"Cuando era niño soñaba con ser el mejor del mundo en algo, he trabajado duro y tomado decisiones para alcanzar metas y ganar medallas. Siempre trabajando duro para ser el mejor", así nos ha contado Klaebo a Antena3 Deportes sus sueños desde pequeño durante una entrevista en Madrid.

Klaebo, nacido en Oslo el 22 de octubre de 1996, con un total de once oros olímpicos sólo es superado por el nadador estadounidense Michael Phelps, quien tiene 23 oros.

"Para mí es una locura, si alguien me hubiera dicho que las cosas saldrían así no me lo hubiera creído, pero hay un largo camino hasta igualar a Phelps", reconoce Johannes Klaebo.

El esquiador noruego ha estado en Madrid donde ha recibido del diario Marca el premio 'Marca Leyenda' que reconoce su mérito deportivo y la hazaña lograda con tan solo 29 años. "Es genial estar aquí, me siento un privilegiado por poder recibir este premio", reconoce emocionado Johannes Klaebo.

Once medallas de oro que guarda a buen recaudo

El esquiador noruego nos cuenta dónde guarda sus once oros olímpicos. "Tengo caja fuerte en casa y también en casa de mis padres, está todo controlado", se sincero con humor ante el micrófono de Antena 3 Deportes.

Amigo del jugador noruego del Atlético de Madrid, Alexander Sorloth, le sigue y le anima en algunos partidos. Hace unas semanas viajó a España para verle jugar contra el Barcelona en los cuartos de final de la Champions League. Otro noruego es ErlingHaaland y por él le preguntamos. "Es un delantero muy bueno, marca muchos goles. Ya veremos donde termina".

Johannes Klaebo ha hecho historia en el mundo del esquí de fondo y a sus 29 años tiene todavía una larga carrera por delante en la que espera seguir sumando medallas como hasta ahora.

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