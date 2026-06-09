El Real Madrid confirma la oferta de 150 millones de euros por Julián Álvarez y el Atleti responde: "Nos hacen reír más que el Barcelona"

El Real Madrid ha anunciado este martes que ha hecho una oferta de 150 millones de euros por los derechos federativos del delantero argentino Julián Álvarez al Atlético de Madrid.

"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez. Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", ha finalizado en el comunicado el conjunto blanco.

Respuesta del Atlético de Madrid

En un primer instante, el conjunto rojiblanco respondió al comunicado oficial del Real Madrid con unos emoticonos riéndose del equipo blanco. Seguidamente, han sacado en redes sociales un comunicado oficial que dice lo siguiente:

"Comunicado oficial con nuestras aclaraciones sobre el comunicado oficial de nuestros vecinos".

1.Se os cortó el vídeo del Papa donde decía que también era del Atleti.

2. Habréis confundido la educación con agradecimiento, pero para que no haya dudas: no os agradecemos nada.

3.Ni estudiamos ni valoramos ninguna oferta por Julián.

4.Cómo no nos vamos a llevar bien, si nos hacen reír aún más que el Barcelona".

La sorpresa del presidente blanco

Florentino Pérez anunció la semana pasada que de ganar las elecciones, presentaría "la mayor oferta jamás realizada por un jugador". Entre los nombres planteados, el propio presidente descartó a Olise, Haaland y Doku. El primero de lo tres se llegó a especular como el nombre finalmente elegido.

Pero Florentino Pérez ha guardado un as en la manga con Julián Álvarez confirmando por medio de un comunicado oficial que han realizado una oferta al Atlético de Madrid. Sin embargo, el club rojiblanco se remite a su cláusula de 500 millones de euros. El jugador argentino tiene contrato hasta 2030.

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