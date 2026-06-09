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El Mundial de fútbol de Estados Unidos no es para todos

Aficionados senegaleses, haitianos e iraníes, entre otros, tiene prohibida la entrada al país norteamericano.

El mundial de fútbol de Estados Unidos no es para todos

El mundial de fútbol de Estados Unidos no es para todosAP

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Pablo Caminero
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Senegal, Costa de Marfil y República Democrática del Congo tienen en común dos cosas. La primera es que participarán en el Mundial de Fútbol masculino que comienza el próximo 11 de junio. La segunda es que ninguno de sus aficionados podrá asistir a los partidos que su selección juegue en Estados Unidos.

El país norteamericano ha justificado estas medidas indicando que la tasa de permanencia ilegal en Senegal es de un 4% y, en el caso de Costa de Marfil, de un 8% con las visas de visitante B1 y B2, que son las que se otorgarían para el Mundial 2026. Además, a principios de año, Donald Trump ya anunció la suspensión de visados para inmigrantes procedentes de 75 países. Entre esos estados se encuentran Haití e Irán, además de los cuatro países africanos ya mencionados. Todos participarán en el mundial próximamente.

Los aficionados africanos que quieran apoyar a su selección tendrán más dificultades para obtener el visado si solo cuentan con el pasaporte de su país y no de un segundo. Mientras tanto, los aficionados haitianos e iraníes tienen totalmente prohibida la entrada a Estados Unidos, solo podrán entrar jugadores y cuerpo técnico.

A tan solo dos días del comienzo del torneo, las selecciones han comenzado a llegar a sus centros de concentración, la mayoría en Estados Unidos. Por el momento, algunos equipos se han quejado ya por el teatro recibido a su llegada.

Chequeos, controles y hasta un colegiado sin visa para entrar en Estados Unidos

Fabio Cannavaro, seleccionador de Uzbekistán, se quejó ante los medios por el chequeo que realizó la seguridad del Icahn Stadium a su equipo antes de su partido contra Países Bajos. La policía chequeó con perros y detectores de metales toda la expedición. Posteriormente, el entrenador declaró que "le dijeron que eran las reglas" pero que solo se las aplicaron a ellos y no a los dos equipos.

Por otro lado, las imágenes de los controles exhaustivos que ha recibido la selección de Senegal en su llegada a San Antonio han desatado la polémica en redes.

Aficionados, jugadores y entrenadores han encontrado dificultades en su llegada al Mundial. Los árbitros, por su parte, también. Omar Artan fue nombrado mejor árbitro africano en 2025 e iba a convertirse en el primer somalí en arbitrar un partido en un mundial. Sin embargo, no podrá participar en la competición tras ser rechazado el sábado en el Aeropuerto Internacional de Miami.

El Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza defendió su decisión indicando que había "problemas en la verificación de antecedentes". Posteriormente, la FIFA confirmó en un comunicado que Artan "no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa del Mundo de la FIFA de 2026" y añadió que "la FIFA no interviene en los trámites de inmigración del país anfitrión, incluida la concesión de visados".

Recientemente, Gianni Infantino, presidente de la FIFA, declaró que este sería "el mundial más inclusivo de la historia". Sin embargo, muchos aficionados, jugadores y árbitros tendrán que verlo desde casa porque ni siquiera han podido entrar al país en el que se disputará la mayor fiesta del fútbol.

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