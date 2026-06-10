La UME se suma al incendio de Villanueva de los Castillejos (Huelva) que sigue activo y mantiene a más de 100 vecinos desalojados

La UME (Unidad Militar de Emergencia) se ha incorporado a las labores de extinción del incendio forestal que afecta a Villanueva, Huelva, desde el pasado lunes.

El fuego ha provocado ya el desalojo de más de cien vecinos próximos a la zona afectada y las labores de extinción se han complicado tras el empeoramiento de las condiciones climatológicas.

Por ello, varias unidades del Segundo Batallón de Intervención base de Morón, en Sevilla, se han desplazado hasta la zona después de que este martes, Antonio Sanz, consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias, elevara a nivel 2 la situación operativa del Plan de Emergencias por Incendios Forestales de Andalucía.

"La UME comenzó a incorporarse al operativo a partir de las 2:30h de la madrugada y completó su despliegue hasta las 4:00h, con un total de 50 efectivos y 10 medios técnicos", tal y como ha informado la alcaldesa de San Bartolomé de la Torre, María Eugenia Limón.

la alcaldesa de San Bartolomé, junto a los alcaldes de Villanueva de los Castillejos y Gibraleón remitirán un escrito al Ministerio de Política Territorial solicitando "declarar toda la zona del incendio como zona gravemente afectada".

Lo que más inquiera ahora a los técnicos es que continúen empeorando las condiciones climatológicas, dificultando aún más las labores de extinción de un fuego que ha calcinado ya cerca de 4.000 hectáreas.