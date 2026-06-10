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La NASA presenta a la tripulación que regresará a la luna en la misión Artemis III

La NASA ha anunciado a los tripulantes de la nueva misión a la luna en la que se probaran los conocidos como aterrizadores lunares. Tres estadounidenses, un astronauta de origen latino y un italiano tripularán la misión Artemis III.

La NASA anuncia a los tripulantes de la misión Artemis III.

La NASA anuncia a los tripulantes de la misión Artemis III | EFE

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Laura Simón
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La NASA ha presentado a los cuatro astronautas que integrarán la misión Artemis III, prevista para 2027 y considerada el próximo gran paso en el programa que busca llevar nuevamente astronautas a la Luna, más de medio siglo después de la histórica misión Apolo 17.

La tripulación estará formada por los especialistas de misión Andre Douglas, ingeniero, y Frank Rubio, médico de aviación de origen salvadoreño. El italiano Luca Parmitano, de la Agencia Espacial Italiana, ejercerá como piloto, mientras que Randy Bresnik, excomandante de la Estación Espacial Internacional, liderará la misión como comandante.

El anuncio tuvo lugar durante un evento en el Centro Espacial Johnson, en Houston, en el que estuvieron presentes los directores de la NASA, junto con representantes de las empresas Blue Origin, propiedad del magnate Jeff Bezos, y SpaceX, del milmillonario Elon Musk, quienes están desarrollando diferentes sistemas para la misión.

Un vuelo de prueba pensado para validar tecnologías

Artemis III supondrá un vuelo de prueba en la órbita terrestre con el objetivo de probar y validar las tecnologías, herramientas y procedimientos que serán utilizados en futuras misiones tripuladas a la Luna.

"Estamos regresando a la Luna, una gran aventura para construir una base lunar y desarrollar todo su potencial científico y económico, además de dominar las habilidades necesarias para el siguiente destino al que inevitablemente iremos", afirmó el administrador de la NASA, Jared Isaacman, durante el evento de presentación del equipo.

La misión pondrá a prueba por primera vez la capacidad de la nave Orion para acoplarse en el espacio con versiones de prueba de los módulos de aterrizaje que desarrollan Blue Origin y SpaceX.

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