Así fue el regreso de Serena Williams a las pistas a sus 44 años

A sus 44 años, el próximo 26 de septiembre cumplirá los 45, Serena Williams regresó este martes a las pistas, lo hizo jugando un partido de dobles en el torneo de Queen's junto a la canadiense Victoria Mboko. La ganadora de 23 grand slam regresó con victoria (7-6(2) y 6-2) ante la pareja formada por la neozelandesa Erin Routliffe y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez.

La tenista estadounidense Serena Williams ha regresado a las pistas este martes con una victoria junto a la canadiense Victoria Mboko en el cuadro de dobles del torneo de Queen's, de categoría WTA 500 y disputado sobre hierba, superando a la dupla formada por la neozelandesa Erin Routliffe y la estadounidense Nicole Melichar-Martinez (7-6(2) 6-2).

Un dato curioso es que su compañera en pista, la canadiense Victoria Mboko, tiene tan solo 19 años, es decir, antes de que naciera Serena ya habái levantado siete grand slam.

"Fue muy divertido. Me divertí muchísimo jugando con Vicky. Realmente ella pudo sostener al equipo y jugar los puntos importantes a lo grande, y yo podía confiar en ella. Nunca habíamos jugado juntas, pero se sintió tan natural que en realidad fue muy divertido", explicó la leyenda del tenis.

Serena Williams: "Me cansé de estar sentada en casa"

La propia Sera Williams explicó las razones para su regreso al circuito a los 44 años y cuatro años después de anunciar su retirada del tenis profesional, el 2 de septiembre de 2022.

"Simplemente ya no tenía nada mejor que hacer. Me cansé de estar sentada en casa. Mis hijas están de vacaciones de verano, así que ¿por qué no? Y, obviamente poder hacerlo en Queen's, que cuando yo estaba en mi carrera de individuales no había torneo femenino aquí", indicó la jugadora estadounidense.

"Nunca tuve la oportunidad de jugar aquí. Siempre era sólo masculino, pero se siente realmente especial estar en un lugar tan icónico donde he visto a tantos amigos ganar y jugar bien, y simplemente ver tantos grandes partidos. Es bastante genial", reconoció Serena Williams.

Su compañera en pista agradeció a Serena la oportunidad de poder jugar con la mejor tenista de la historia. "Primero que nada, me siento muy honrada de jugar contigo, Serena. Es un privilegio enorme estar a tu lado y, la verdad, me divertí muchísimo. Realmente lo disfrutamos en la cancha, así que estoy feliz de estar jugando a tu lado y ahora vamos por más", admitió la canadiense Victoria Mboko.

Serena Williams y Victoria Mboko volverán a saltar a la pista Andy Murray para enfrentarse a Leylah Fernandez y Laura Siegemund en los cuartos de final del torneo de dobles de Queen's.