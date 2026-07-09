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Carlos Alcaraz, fuera de la lista de inscritos del Masters de Canadá

El tenista murciano no aparece en la lista de jugadores hecha pública hoy por el Masters 1000 de Montreal.

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Sinner

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Sinner Reuters

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Sin noticias de Carlos Alcaraz desde que publicara un esperanzador vídeo el pasado 28 de junio, en el que se le veía usando su mano derecha sin ninguna protección pero a una intensidad muy baja, este jueves Tennis Canada ha hecho pública la lista de jugadores inscritos en el Masters 1000 de Montreal, del 2 al 13 de agosto. Y la noticia es que Carlos Alcaraz no está entre los tenistas que disputarán el sexto ATP1000 del año.

El italiano Jannik Sinner y el alemán Alexander Zverev serán los dos cabezas de serie del torneo canadiense, donde también aparecen inscritos Felix Auger-Aliassime, Ben Shletom, Alex de Miñaur, Taylor Fritz, Novak Djokovic, Daniil Medvedev, Flavio Cobolli y Alexander Bublik.

Jannik Sinner, campeón del Abierto de Canadá en 2023, llegará a Montreal invicto esta temporada en torneos ATP Masters 1.000, tras imponerse en Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid y Roma.

Zverev, campeón de Roland Garros, también figura entre los principales atractivos de la lista de entrada. Félix Auger-Aliassime, actual número 4 de la ATP, ejercerá de ídolo local en el torneo canadiense.

Con la ampliación del formato, Montreal acogerá por primera vez el cuadro masculino en una edición de 12 días, del 2 al 13 de agosto.

Sin noticias de Carlos Alcaraz

La gran pregunta a esta hora es cuándo volverá Carlos Alcaraz al circuito, ausente del mismo desde mediados de abril por una lesión en su muñeca derecha. El ganador de siete grand slam se ha perdido ya dos majors (Roland Garros y Wimbledon) y los torneos de Madrid, Roma y Queen's.

El tenista de El Palmar se proclamó campeón en Cincinnati y el US Open el año pasado, por lo que podría perder otros 3.000 puntos en el ranking si no reaparece en la gira norteamericana de cemento.

El Masters de Cincinnati se jugará del 13 al 23 de agosto; mientras que el US Open, cuarto y último grand slam del año, se disputará del 30 de agosto al 13 de septiembre.

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