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Guerra Irán

EE.UU. ataca de nuevo Irán tras dar por rota la tregua: "No quiero negociar con ellos, son basura, son gente enferma"

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del alto el fuego.

Donald Trump en el Palacio de Versalles

EE.UU. ataca de nuevo Irán después de dar por rota la tregua: "No quiero negociar con ellos, son basura, son gente enferma, dirigida por gente enferma" | EFE

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Miriam Vázquez
Miriam Vázquez
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La tregua entre Irán y Estados Unidos ha saltado por los aires. EE.UU. ha atacado el sur de Irán y desde el Air Force One el presidente estadounidense ha justificado el ataque como una represalia por el bombardeo iraní a embarcaciones comerciales y ha advertido de que si se repiten las agresiones la respuesta de Washington será "mucho peor".

"Esto es en represalia por el bombardeo de barcos de ayer por parte de Irán. ¡Si vuelve a ocurrir, será mucho peor!", afirmaba Trump en su red social Truth Social. Ya en la cumbre de la OTAN aseguró que la tregua con la República Islámica había terminado. "Para mí se ha acabado. No quiero negociar con ellos, porque son basura. Son gente enferma, dirigida por gente enferma, mala, violenta. Si tuvieran un arma nuclear, la usarían".

Irán denunció que los ataques lanzados por Estados Unidos en su territorio constituyen una "violación clara" del acuerdo de alto el fuego permanente. Horas después de esas agresiones, la Guardia Revolucionaria iraní reivindicó 85 ataques contra bases estadounidenses en países del Golfo Pérsico, en los que sus fuerzas navales y aéreas utilizaron misiles y drones, según recogió la agencia estatal IRNA.

Además, Trump sigue insistiendo en que Irán se comunicó recientemente con su Gobierno para buscar un acuerdo. "Me llamaron hace un rato", dijo Trump durante una conversación informal mientras mostraba el nuevo avión presidencial Air Force One, en su regreso de la cumbre de OTAN hacia Washington.

Donald Trump cambio de planes a última hora y en lugar de regresar a Estados Unidos a bordo del avión donado por Catar lo hizo en el Air Force One lo que ha suscitado interrogantes sobre posibles problemas de seguridad de la nueva aeronave. Al ser preguntado por ello, Trump indicó: "Yo soy el número uno en su lista antes que usted. Pero yo voy, usted va. Quizás algún día quiera cambiar de profesión".

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