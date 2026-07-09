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El influencer chileno que ha pegado más de 10.000 cromos del Mundial en su coche

Ariel Osses llenó su coche de cromos Panini del Mundial 2026.

Ariel Osses subido a su coche con los cromos del Mundial

Ariel Osses ha decidido convertir su auto en el álbum de cromos más loco del mundo | Jesús Martín

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Hugo Portela
Publicado:

El influencer chileno Ariel Osses cubrió toda la carrocería de su coche con más de 10.000 cromos coleccionables del álbum de Panini del Mundial 2026. La idea viene de su infancia, en la que debido a los pocos recursos de su familia, nunca pudo tener un álbum de cromos coleccionable. "Lo que esperaba con esta iniciativa era sacar sonrisas a adultos y a niños", explicó el chileno.

Esta pequeña locura mundialista también reparte ilusión entre algunos niños con enfermedades graves y que pasan sus días en centros pediátricos, lugares en los que Ariel reparte sobres y álbumes para regalarles un momento de felicidad.

La última meta de esta iniciativa es unir a la gente a través de los cromos, por eso le gusta que la gente vaya pegando cromos sobre la carrocería del auto. Le llevó más de cinco días, pero aclaró que "quería que todos fueran parte de ello", por lo que cientos de personas fueron parte del proceso.

Una pasión que no se va con el tiempo

Pese a que la Selección Chilena no se clasifica para el campeonato del mundo desde el 2014, el influencer se dejó llevar por su pasión por el deporte rey y siguió coleccionando los cromos quitándole importancia a la ausencia del equipo de su país. Osses siempre quiso completar un álbum de cromos, pero decidió destinar los cromos a la carrocería de su vehículo en vez de a su propio álbum. "Todavía no he completado mi propio álbum", señala entre risas.

Gracias a la repercusión que tuvo esta idea en las redes sociales, Ariel fue invitado a visitar escuelas, organizaciones benéficas y eventos comunitarios. Este proyecto nos está demostrando que el Mundial sigue manteniendo vivo al niño interior de la gente.

El coche está llamando la atención por cada lugar que pasa y la gente aprovecha para sacarse fotos con él. Gracias a este éxito, la iniciativa que terminó con un objetivo mucho más profundo del que aparentaba en su inicio.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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