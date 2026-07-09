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Fútbol-tenis y buen rollo: así prepara España los cuartos del Mundial ante Bélgica

España llega al duelo de cuartos con una defensa imbatida y un vestuario que transmite confianza. Enfrente estará una Bélgica liderada por Courtois, decidida a frenar a una de las selecciones más sólidas del Mundial.

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Confianza y buen ambiente en la concentración de España antes de los cuartos ante Bélgica | Vanessa Blasco

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Lucía Alcoba
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El pase a semifinales del Mundial 2026 está en juego y en la selección española son conscientes de la dificultad del reto. Bélgica será un rival de máxima exigencia, pero España llega al cruce tras firmar un torneo casi impecable, con cuatro victorias (Portugal, Austria, Uruguay y Arabia Saudí), un empate (Cabo Verde) y una defensa que todavía nadie ha conseguido superar.

Un entrenamiento entre risas antes del gran reto

España ya tiene la mirada puesta en los cuartos de final. La selección de Luis de la Fuente completó este jueves su último entrenamiento antes de enfrentarse a Bélgica en Los Ángeles, una sesión en la que el buen ambiente volvió a ser el protagonista.

Los internacionales dejaron a un lado la intensidad durante unos minutos para disputar un partido de fútbol-tenis, una imagen que refleja la confianza con la que llega el equipo a uno de los encuentros más importantes del Mundial 2026. Sin embargo, dentro del vestuario nadie se desvía del objetivo.

Dani Olmo quiso zanjar cualquier duda sobre una posible relajación y aseguró que la selección esta centrada "única y exclusivamente en el partido de Bélgica", dejando claro que el ambiente distendido no cambia la concentración con la que afrontan la eliminatoria.

"Es una selección muy completa, uno de los mejores porteros del mundo, el que más actualmente, y es una selección dura. Remontó en la pasada eliminatoria y tiene jugadores diferenciales", apuntó Olmo sobre Bélgica.

Un muro llamado España

Más allá del juego ofensivo, la gran fortaleza de la selección está siendo su solidez defensiva. España suma cinco partidos disputados en este Mundial y todavía no ha encajado ningún gol, un registro que quiere mantener también ante Bélgica.

El propio Dani Olmo reconoció que "si tenemos portería a cero estamos a un pasito más cerca de ganar" , especialmente porque "estamos metiendo goles y teniendo muchísimas ocasiones". La defensa se ha convertido así en una de las grandes señas de identidad del conjunto de Luis de la Fuente, que según el jugador "el míster siempre dice que el '9' es el primer defensor".

Courtois confía en su experiencia

En el lado belga, Thibaut Courtois será una de las principales bazas para intentar frenar a España. El guardameta explicó que conocer a una buena parte de los internacionales españoles, tanto por su paso por LaLiga como por los enfrentamientos en la Champions League, puede servirle de ayuda en determinados momentos del partido.

Aún así, el portero quiso restar importancia a ese factor y recordó que un duelo entre selecciones poco tiene que ver con el fútbol de clubes. "Estamos jugando contra España, no contra el Barça, el City o el Arsenal", afirmó el internacional belga.

Una camiseta con inspiración artística

Bélgica también volverá a llamar la atención por su segunda equipación, una de las más llamativas del Mundial. El conjunto belga ya la estrenó frente a Senegal y volverá a vestirla ante España.

El diseño rinde homenaje al pintor surrealista belga René Magritte y sus tonos celestes y rosas están inspirados en la obra Cascabeles rosas. Cielos en jirones, una creación del artista que forma parte del Museo Reina Sofía de Madrid. Todo está preparado para un duelo que decidirá quién sigue soñando con el Mundial.

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