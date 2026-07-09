De ser "mala gente", a haberse "redimido y ser muy generosa", así cambia de opinión Trump sobre España en horas

"Donde dije digo, digo Diego". Si a por la mañana, en la cumbre de la OTAN, Donald Trump arremetía sin piedad contra España, solo unas horas después a bordo del Air Force One aseguraba que nuestro país se había "redimido por completo".

Uno de los platos fuertes de la cumbre que ha tenido lugar en Ankara, era sin duda, la tirante relación que hay, desde ya hace tiempo, entre nuestro país y Estados Unidos. La negativa de Pedro Sánchez de elevar el gasto militar al 5% del PIB y el "no a la guerra" que abanderó el presidente español desde el minuto cero cabrearon a Trump y así lo ha hecho saber siempre que ha tenido ocasión.

El mandatario estadounidense calentaba el ambiente en Turquía este miércoles con unas incendiarias declaraciones sobre nuestro país: "España es una causa perdida. Por cierto, ya no queremos hacer ningún negocio comercial con España. Quiero que lo corten. España es un aliado terrible en la OTAN. No participan. No pagan. No quiero saber nada de España. Corten todo el comercio con España, por favor, incluidas las visitas". Llegó incluso Trump a asegurar que los españoles "son mala gente".

Unas horas más tarde, Pedro Sánchez, en una comparecencia ante los medios restaba importancia a lo dicho por Trump y aseguraba que las acogía "con calma, paciencia y una cierta normalidad". Dijo Sánchez que él y Trump habían mantenido un encuentro "informal" en el que habían tenido una conversación "coloquial" sobre fútbol, una charla que el jefe del ejecutivo calificó de "buenas palabras y amabilidad". Defendió Sánchez que "las relaciones con EE.UU. son positivas", pero que "en el ámbito comercial España sufre un deficiti comercial con EE.UU.". Aunque matiza que "las relaciones comerciales se tejen entre empresas no entre estados. España quiere tener las mejores relaciones".

El culebrón entre ambos no quedó ahí, ya que en el viaje de regreso a Estados Unidos de Donald Trump, concretamente en el Air Force One, Trump daba un giro de guion para asegurar ahora que España había sido muy "generosa". "Debo decir que tuve problemas con España, y aún los tengo, pero hoy España se redimió por completo. España fue muy generosa hoy... accedieron a una solicitud de pago importante, y si no lo hubieran hecho, ni siquiera les habríamos hablado". No ha explicado Trump a que "solicitud de pago se refiere".

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